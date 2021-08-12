【旅奇傳媒/編輯部報導】配合中央流行疫情指揮中心宣布8月10日起實施COVID-19疫情二級警戒，阿里山林業鐵路也自8月10日起恢復營運，並開放訂票。民眾趁著周末假期出門放風，安排一趟久違的森林鐵道之旅。提醒旅客配合實聯制、量測體溫及全程配戴口罩等防疫措施。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)表示，為有效控管人流，林鐵本線(嘉義-十字路)阿里山號對號列車將行駛嘉義至奮起湖區間，限乘108人、不售站票，且僅停靠嘉義、北門、竹崎、交力坪、奮起湖共5個車站；其餘無派駐人員車站均不停靠。另每週六、日開行之不對號座「中興號」列車、嘉義-北門區間「檜來嘉驛」檜木列車，及隔週三開行之主題列車仍暫時停駛。

至於阿里山國家森林遊樂區內祝山、神木、沼平3條支線，亦自8月10日起降載復駛，每班列車承載人數由350人調整為150人，檜木車廂每班列車由200人調整為120人，並將適時增開列車疏運旅客。阿里山林鐵於二級警戒期間，將配合全國整體防疫政策及地方政府最新發布之管制公告內容，滾動調整營運措施，相關資訊請至官網查詢。

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