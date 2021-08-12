經典武俠SRPG手機遊戲《天地劫》於今日正式上市，由曾打造過《夢幻模擬戰M》的BlackJack工作室推出的新作，作為《天地劫》系列的正統續作，故事的開始時間設定在系列作完結的150年後，不僅加入了原創新角色尉遲良、虞兮等人開展新的冒險，而且在冒險中更有系列作中的人氣角色陸續登場。重新打造的人物立繪，讓玩家可以感受到舊時角色煥發出的新的生命力。在遊戲玩法上則是採用了系列首作《神魔至尊傳》的戰旗玩法，在戰鬥關卡中，場地將劃分為不規則的棋盤，敵人也將在不同的地方出現，而且數量遠多於玩家。因此，如何進行合理的指揮，規劃等，考驗著玩家們的大局觀。除此之外，遊戲中各色各樣的角色有著他們各自的天賦與職業，如何搭配以及組建什麼樣的隊伍也同樣重要，合理的角色培養以及隊伍搭配，在戰鬥中起到舉足輕重的作用。

使用「雷電模擬器」享受最高畫質與幀率的遊戲體驗

作為戰旗遊戲的《天地劫》不僅在挖掘著玩法深度，也同樣在擴展著遊戲的劇情與角色的塑造上，遊戲不僅有全劇情配音演出，更有收錄了天地劫原作三部曲中的所有劇情，而且角色們在營地休憩時，還會角色的人物關係出現特殊的聊天對話內容。想要長時間遊戲的劇情，玩法，相當考驗手機的電量以及熱耗效能，而且手機熒幕的尺寸也增加了玩家們在戰鬥時的誤操作。使用「雷電模擬器」帶來更長久，更低耗能，更大熒幕的遊戲體驗。而且「雷電模擬器」的許多擴展功能進一步為玩家們提供更多便利，減少繁瑣的遊戲操作，沉浸在遊戲本身的玩法樂趣上。

遊戲背景隨著主線劇情的推進而改變，隨著特殊聊天對話瞭解角色們的內心與成長過程。

「雷電模擬器」在兼顧高幀率與高畫質的同時，亦優化了電腦的資源佔用，讓電腦配備較低的玩家也能享受到遊戲的樂趣，而中高配備電腦的玩家，也可以透過調整模擬器參數與遊戲設置，實現較長時間的多開或者掛機刷素材而不影響電腦的正常使用。

透過設置不同的畫質與幀率級別，「雷電模擬器」滿足各種電腦配備的玩家需求。

使用「雷電模擬器」多種擴展功能更沉浸的享受遊戲

「雷電模擬器」有模擬器多開功能，這對玩家們度過《天地劫》遊戲剛上線時的開荒期有著相當大的幫助，使用多開功能創建多個模擬器，可以實現創建多個遊戲賬號，玩家們不僅可以在上線時透過多開功能刷取有利於遊戲開荒的角色，還可以同步暢玩多個遊戲賬號，體驗不同角色之間的獨特劇情。體驗更豐富的遊戲過程。

每個角色都有其專屬的天賦與技能絕學以應對不同的戰鬥需要

透過「雷電模擬器」的巨集指令、操作錄製等功能，極大程度減少玩家們重複的點擊操作，讓玩家可以更沉浸在《天地劫》本身的戰旗玩法上，感受遊戲營造的宏大的武俠氛圍。除此之外「雷電模擬器」還可對一些細部參數進行調整，不同的參數方案滿足不同遊戲需求（如多開需求）的玩家。當然想輕鬆體驗遊戲的話，使用預設的參數亦能暢玩遊戲，「雷電模擬器」提供了最適配電腦規格的預設參數。

即刻上線體驗《天地劫》的經典武俠世界吧！

玩家還是要注意一下，由於各類的設計還是需要考量玩家本身PC硬體的設備，玩家有設定上的問題也可以前往『雷電模擬器』官方網站或是討論區反應問題，能獲得更好的遊戲體驗。