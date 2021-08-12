冠軍(1806)第2季出現虧損的窘境，第3季台灣地區可望隨著疫情趨於穩定，旗下經銷商加速遞延工程案件進度完工，拉貨力道可望轉強，對營運將有正面的幫助。

冠軍第2季因中國大陸業務營運調整，旗下山東蓬萊廠、安徽宿州廠相關租金收入、折舊費用提列於營業外支出項目，使得第2季稅後淨損1,609萬元，每股稅後淨損0.04元；上半年歸屬於母公司業主淨損1.85億元，每股淨損0.43元。

冠軍第2季受惠石板及拋光磁磚產品等規格系列保持良好銷售，隨著集團整體產能稼動率保持良好水準以及大陸營運調整改善已見曙光，帶動2021年第二季整體毛利率較去年同期的4.07%提升至27.60%表現。

冠軍7月合併營收3.04億元，較上月的2.83億元增加7.50%，受惠台灣、中國地區銷售動能持續提振，其中台灣地區受惠旗下經銷客戶隨著疫情逐步穩定而加速工程訂單進度，帶動冠軍磁磚、馬可貝里等品牌銷售增加，同步挹注單月營收已連續5個月保持逐月成長力道。