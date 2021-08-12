如果在社群網站上發發廢文、按讚都賺取現金，即使你不是KOL、網紅，你會參加嗎？香港社群媒體Lyka最近在菲律賓爆紅，甚至引來菲律賓中央銀行暫停其支付功能！

Things I Like Company Limited 是一家總部位於香港的社群軟體新創公司，它正在對由大型科技公司如Facebook、Google主導的注意力經濟中殺出一條血路！

據該公司過去曾經公布的資料，應用軟體Lyka於 2019 年在菲律賓推出，擁有約 700 萬用戶。但根據行業估計，Lyka在菲律賓活躍用戶數量應該只是該爆紅前數字的一小部分。與其他社交媒體不同的是，Lyka 的用戶可以通過發文、按讚、分享和評論的虛擬禮品卡獲得報酬。

香港社群媒體Lyka最近在菲律賓爆紅。（圖片來源：Lyka）

該公司常駐於矽谷的執行長 瑞安·貝爾德 (Ryan Baird) 設想了一個未來，「沒有人會免費贈送他們的數據」，並希望將社群軟體用戶變成真正的遊戲夥伴。

Lyka 近期在菲律賓非常受歡迎，以至於 7 月下旬，該國中央銀行 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)下令暫停該平台的支付系統，等待符合許可要求。

【一探Lyka面貌】

菲律賓被選為 Lyka 的起步市場有幾個原因。

We Are Social 估計，截至 2021 年 1 月，該國擁有約 8900 萬社群媒體用戶。 憑藉熟悉數位交易和無處不在的名人文化的用戶群，菲律賓是了解哪些文化按鈕的社群媒體新創公司的絕佳實驗室。

Lyka 很早就意識到，最大的關鍵是金錢上的激勵。「在東南亞，特別是菲律賓，普通人每月的收入約為 500 至 600 美元。」貝爾德最近在接受菲律賓 CNN採訪時表示。

Lyka執行長 Ryan Baird。（圖片來源：Lyka）

「如果我們能幫助菲律賓人每月多賺 50 到 500 美元，就會產生很大的影響。這就是我們在矽谷以外推出的原因——因為我們可以產生比在美國國內更大的影響。」貝爾德補充道。

其他應用軟體，如基於區塊鏈的線上遊戲 Axie Infinity 也出於類似原因在菲律賓流行起來。

當貝爾德於 2019 年加入 Lyka 時，他將這家新創公司的模式從類似 Pinterest 的模式重新定位為目前作為付費社群媒體的更迭。

「我相信在未來，沒有人會免費做任何事情。」他這麼告訴 TechInAsia。

Lyka 使用與社群軟體 Snapchat 和 Instagram 類似的設計語言，但也有一些不同之處，例如上傳更長的視頻。但讓 Lyka 脫穎而出的是它的 GEM（電子模式的禮品卡），用戶可以購買它來填充虛擬錢包。

用戶在平台上互動時可以獲得 0.02 到 0.05 GEM，例如分享自己的內容、評論其他貼文或玩 Lyka 遊戲。

一顆寶石相當於 1 菲律賓比索或 2 美分，用戶可以將他們的藏品用於平台內的產品和服務。他們還可以為其他用戶的貼文獎勵「超級價格」（將其視為超級讚）——每個價值 2000 顆寶石。

用戶還可以從該應用程式中購買 GEM，每次購買可免費獲得 5% 的額外 GEM。之前允許 GEM 兌換現金，但 Lyka 最近取消了該功能。

儘管如此，GEM 可以在整個生態系統中使用，其中包括 Lyka 購物中心和 Lyka 雜貨店，用戶可以在那裡購買現實生活中的商品和服務，從基本需求到豪華汽車。據該公司稱，其活躍用戶群已經吸引了超過 一萬五千家商店，例如酒店、五金行和加油站。

Lyka 向兌換客戶支付的 GEM 的商家收取 5% 的收取率。Baird 說，隨著公司希望「隨著我們的發展，提供越來越多的價值」，該比率可能會在未來發生變化。「隨著我們獲得不同的收入來源，我們將降低其他領域的接受率。」

這解釋了 Lyka 通過在其應用程式中推出音樂串流功能而進軍音樂業務的原因。新服務還與 Lyka 對當地名人文化的擁抱相吻合：它已宣布與 Jay-R、James Reid、Billy Crawford 和 Sam Concepcion 等菲律賓演藝界名人建立合作夥伴關係。

【所有的東西都能「寶石化」】

GEM 系統有利於擁有大量忠實粉絲的用戶，例如菲律賓模特 Ivana Alawi，她在今年早些時候贈送了她的母親一輛新的福特的 Expedition，花費了約 373 萬 GEM。禮物的影片在 YouTube 上獲得了1000 萬次觀看，進一步推動了 Lyka 在菲律賓用戶中的受歡迎程度。

但是您無需成為影響者即可獲得 Lyka 的寶石。Genesis de Leon 是馬尼拉的一名業務流程外包工人，他能夠通過 GEM 支付水電費和至少一次酒店住宿費用。

他累積的 GEM 還清了價值 5500 比索（約合 109 美元）的電費和價值 800 比索（約合 16 美元）的電話費。德萊昂三月份在度假島長灘島時，他用他的 GEM 在酒店支付賬單，因為這是一家 Lyka 合作商店。

如果其他用戶「最高評分」或「超級評分」您的帖子，Lyka 會獎勵用戶更多 GEM。例如，如果帖子獲得 20 萬個讚的超高評分，則相當於 2000 比索，約合 40 美元。

「如果您不希望我們將您的數據變現，只需選擇退出即可。」

不出所料，受歡迎程度在所有社交媒體平台上都會得到回報。然而，當被問及 Alawi 購買 Ford Expedition 時，德萊昂表達了一些懷疑。「我不相信她購買的車輛只有使用 Lyka GEM，」他說。「我覺得這是 Lyka GEM 和現金的混合體。」

【付錢讓我看你的廣告】

商家可以向 Lyka 支付金錢以換取該應用程式用戶的更多曝光率。Baird 相信 Lyka 獎勵激勵會員參與度的增加，將抵消商家的成本。

香港社群媒體Lyka最近在菲律賓爆紅。（圖片來源：Lyka）

「我們真的試圖為我們的用戶提供他們數據的所有價值，而不是獲取他們數據的所有價值，」執行長解釋說。「而且我們可以通過金融交易賺錢。」

他補充說，「如果你認為我會喜歡你的產品，而且產品的價格是 100 美元，給我 5 美元，我會看你的 『廣告』。」 貝爾德還指出，對於一些賣家來說，每位觀眾 5 美元的成本可能是增加參與度和轉化率的合理價格。

可以肯定的是，這是一條很好的路線。Lyka 用戶的主要動力是賺取 GEM，因此他們已經在努力獲取所有可能的 GEM。Facebook 上到處都是分享如何最大化好友列表、最大費率和 GEM 的技巧的群組。

為了確保有足夠的 GEM 來滿足其快速增長的會員基礎，Lyka 必須找到更多方式讓人們使用貨幣。例如，這家新創公司正在考慮為訂閱制的內容發佈付費牆功​​能，Baird 認為該功能「對我們的許多名人來說非常非常好」。

「我們像是一張可以存放現金的禮品卡；我們也更像是一張 Visa 禮品卡。」

然而，目前尚不清楚 Lyka 是否有足夠長的現金跑道來維持自己，直到它能夠盈利。

該公司表示，自 2019 年以來，它已經創造了 1300 萬美元的總收入，並從天使投資者和創始團隊那裡獲得了 2200 萬美元的資金。 據貝爾德稱，這家新創公司正在籌集 A 輪融資，以資助其市場擴張和改進其技術。

解鎖「鯨魚」的錢包——應用程式的最高消費用戶——將是關鍵的一步。

Lyka 的 CEO 解釋說，這家新創公司將用戶分為三個「群體」：重度用戶（每天 10 小時或更長時間）、中度用戶（每天幾個小時）和輕度用戶（不真正活躍）。

「我覺得我們在讓人們從中級到高級 『群體』 方面做得很好，」Baird 說。當用戶「了解 Lyka Games 或 Lyka Mall 時，他們會釋放某種價值將他們從一個群體帶到另一個群體。」

【資安問題引發批評】

雖然 Lyka 對 GEM 授權用戶群的願景無疑吸引了數百萬會員，但其非正統的方法也招致了一些批評——以及監管機構的審查。

菲律賓倡導組織計算機專業人員聯盟 (CPU)警告人們不要將他們的個人信息委託給 Lyka，並指出該應用程式沒有充分披露誰可以訪問用戶數據。

「沒有透明度，」CPU 的一位發言人在與Tech in Asia交談時指出。「你不知道你的數據要去哪裡。他們沒有說，這些合作夥伴是誰？除了員工，還有誰在處理『數據』？」

然而，貝爾德並不為這些批評所困擾。「如果您不希望我們將您的數據貨幣化，只需選擇退出，」他爭辯道。「如果讓廣告商知道他們是男性還是女性，或者他們是否居住在馬尼拉，他們感到不舒服，那麼坦率地說，他們不應該出現在任何社交平台上，因為他們已經一直讓他們的數據在其他地方免費使用。」

儘管如此，菲律賓政府的反應對 Lyka 來說可能更難躲避。

7 月 23 日，BSP 命令Lyka 停止其支付平台的運營。其基於 GEM 的生態系統迫使央行貨幣委員會宣布這家新創公司為「支付系統運營商」（OPS），儘管該公司並未通過適當的管道註冊。

貝爾德煞費苦心地否認 GEM 是任何一種數位貨幣：「我們像是一張可以存放現金的禮品卡；我們更像是一張 Visa 禮品卡。」他 告訴TechInAsia。

然而，監管機構並不這麼認為。根據一份聲明稱：「因此，Lyka 需要向 BSP 註冊，這是在允許其繼續其 OPS 活動之前所必需的。」

BSP 命令導致 GEM 出現「銀行擠兌」。據當地媒體報導，該應用程式「充斥著來自夥伴商家的兌現請求，被 Bangko Sentral ng Pilipinas 決定暫停其運營所嚇倒。」

Lyka 立即宣布已於 7 月 21 日頒發臨時註冊證書。儘管如此，該公司表示已準備好遵守 BSP 規定。

然而，這通常是「公司在這件事上真的別無選擇時會說的話」，菲律賓加密貨幣企業家 Luis Buenaventura在他的 Facebook 頁面上觀察到，這對 Lyka 解決問題的努力表示懷疑。

Buenaventura 補充說：「他們已經在菲律賓經營了幾年，目前有 150 多家競爭支付公司註冊為 OPS。當然，這個要求對他們來說並不是新消息。《國家支付系統法》於 2018 年發布。」

Lyka 著眼於新市場，預計會遇到更多監管障礙。除了走向全球之外，它還旨在成為一個「超級應用程式」，可以將社群媒體、電子商務、遊戲以及影片和音樂串流功能無縫集成到一個平台中。

「既然我們已經成功證明該產品在菲律賓有效，我們將在越南、泰國、馬來西亞、新加坡、台灣推出，」貝爾德在接受 BSP 訂單之前接受 CNN 菲律賓採訪時說。「在那之後，我們將非常積極地追逐印度和非洲。」

這家新創公司似乎並沒有被阻止推進其計劃——至少目前是這樣。Lyka 在給用戶的一份聲明中說，BSP 暫停是「與我們將給宇宙帶來的影響相比的小問題」。

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：TechInAsia）

原文來自 TBE 科技東西