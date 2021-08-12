高鐵宜蘭站選址在何處，是宜蘭縣民目前最關心的重大交通建設政策，但交通部長王國材昨（11）日率同鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人親赴宜蘭縣，現勘高鐵宜蘭站可能場址，卻未知會宜蘭縣政府，讓傾向高鐵站設在縣政中心的縣政府當面表達立場、分析利弊的機會都沒有，但決策權及經費都把持在中央，讓縣府內部是敢怒不敢言，大吃啞巴虧。

高鐵宜蘭站目前有四城、宜蘭、縣政中心、羅東等4個可能的設站地點，縣府傾向縣政中心站，縣府祕書長林茂盛表示，高鐵宜蘭站如設在縣政中心，不僅位於宜蘭縣的中央位置，下車後要往南、往北都很方便，加上腹地廣大，且緊鄰縣政府、法院、地檢署、科學園區等，是最適當的地點。

不過此次王國材一行人卻是以四城站、宜蘭站為主要考量方案，與縣府立場不同，但高鐵宜蘭站是宜蘭縣最受矚目的重大交通建設，縣政府也最瞭解地方發展及需求，不料此次交通部要做選址考量，卻未知會地方政府一同現勘討論，這種不合理的大動作，相當耐人尋味。

宜蘭縣長林姿妙今（12）日則表示，高鐵延伸到宜蘭，是宜蘭縣民所共同期待的，也是縣府積極推動的重要縣政工作，但是中央到宜蘭現勘，卻沒讓縣府、宜蘭縣民知道，讓大家非常地著急，「希望中央以後一定要通知地方，大家一起努力。」

林姿妙強調，縣府的立場自始至終都是希望設在縣政中心，畢竟這個地點有助於宜蘭縣東西南北的平衡發展，並且行政機關、科學園區都在這裡，希望中央能盡快定案。