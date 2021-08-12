一名網友PO文求助，她在林口開了家包子店，才開業1個多月，本期電費竟高達38萬7219元，讓她很崩潰，直呼「38萬多？包子要賣多少才能賺的回電費」，貼文一出引發網友熱議。

該名網友昨（11）日在臉書社團「爆料公社」表示，6月底在新北林口開了一家包子店，昨收到台電繳費通知單，電費居然高達38萬，只見繳費通知單上，計費時間是6月4日至8月2日，用電數高達9萬5920度，加上分攤公共電費一共要繳38萬7219元，高昂電費讓原PO相當崩潰，直呼「包子要賣多少才能賺得回電費」。

貼文一出引起網友熱烈討論，「電費計算是6月4日開始，妳6月底才開業，搞不好前房客的問題」、「你的電錶應該轉得比DJ的唱片盤還要快。」也有人開玩笑說「店裡是住皮卡丘嗎？充電要十萬伏特」、「這不是包子店，應該是台積電吧！」。

台電先前表示，配合政府疫情紓困，住宅用戶6月、7月不實施夏月電價制度，至於服務業及農業用戶，5到7月依據營業額影響程度提供電費減免，最高減免30%。但貼文下卻有人留言表示，「我本來平均繳2500元這次收到5000元，說好的不收夏季電費呢？」、「我們家本來也都兩千多，這次收到帳單5700….，我自己都嚇到」、「我夏季也比往年多，很怪，生意變差，反而電費變多，什麼道理」。