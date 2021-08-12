阿富汗安全部隊未能阻止民兵組織「塔利班」（Taliban）攻城掠地，讓20年來耗費數以十億計美元訓練和提供阿國裝備的美國備感挫折。

各界越來越擔憂塔利班可能在數月內兵臨首都喀布爾之際，美國總統拜登與其他官員多次呼籲阿富汗領導人統整並重新擬定明確戰略。

塔利班昨天又在幾乎未遇抵抗下攻占更多省會之後，拜登表示：「我們20年來花了超過1兆美元訓練並提供30多萬名阿富汗部隊現代裝備，阿富汗領袖必須團結，必須為自己奮戰，為國家奮戰。」

美國國防部和國務院也呼應拜登，對塔利班趁著2001年以來美軍與北大西洋公約組織（NATO）部隊首次撤離而持續攻城掠地表達憂心。

國防部發言人柯比（John Kirby）昨天表示：「阿富汗部隊有能力，有才能，有數量上的優勢，還有空軍，真的是要看領導階層的作為，以及他們願不願意運用那些能力。」

私底下，美國官員對塔利班揮軍速度之快訝異不已，過去2週美軍多次發動炸彈攻擊助戰阿富汗軍隊，或許幫忙擊退了南部拉什卡加（Lashkar Gah）與西部赫拉特（Herat）的塔利班叛軍，但塔利班在北部多座要城所向披靡，現在更逐漸逼近具戰略意義的馬薩里沙利夫（Mazar -i-Sharif）。

美國官員表示，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）若能團結政府、果決行動，結果必定大為不同，「阿富汗政府擁有極大的力量…30萬大軍、空軍、特種部隊、重裝備、訓練、夥伴關係的承諾、美國的持續支援」。

國際危機組織（International Crisis Group）阿富汗情勢專家華金斯（Andrew Watkins）認為：「很可惜，有種停下腳步的感覺，政府裹足不前。」

他說，資金和補給並未分送到各地與地方安全部隊手上，導致只能迎塔利班入城，「他們知道一件事，就是一直以來，政府給他們的支援不夠」。

但專家認為美國把矛頭指向阿富汗政府與部隊，也有點不夠老實。國防專家柯狄斯曼（Anthony Cordesman）說，美國官員吹噓在過去20年間達成阿富汗「國家建構」以及訓練現代軍隊的成就，其實是誇大其辭，「美國太樂觀地宣稱阿富汗政府在治理上、作戰上有所進展，還說建立了有效的阿富汗安全部隊」。

他說，儘管美國駐守時期接近尾聲，「阿富汗部隊在所有戰事上，幾乎都仍仰賴美軍支援」。

另一方面，塔利班今天否認在面對政府軍的戰事中鎖定平民，呼籲展開獨立調查。他們對阿富汗人喊話說，「不會有家庭遭到來自我方的威脅」。

聯合國表示，過去1個月有超過1000名平民遭殺害，紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）也說，8月1日以來，約有4042名傷者在15間醫療院所救治。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示，塔利班「未鎖定任何平民或他們的家園，非常精準和小心地進行攻擊行動」。不過美國駁斥塔利班的說法，國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「到處都是，你們看，有讓人信服的數字、證據、影像，顯示塔利班犯下暴力、流血事件和暴行。」