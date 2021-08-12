南投縣議員游宏達9年前與縣府人員掛勾，將濁水溪新武界橋上下游河段疏濬作業等標案，以透露底標等方式，協助特定廠商得標，收賄金額高達983萬多元，歷審將他依收賄罪判囚7年，上訴後，最高法院駁回定讞，已通知檢方啟動防逃作業。

2010年到2018年，游男擔任第17、18屆議員期間，縣府黃姓約僱人員承辦新武界橋疏濬等標案，游男與黃在標案2012年11月14日上網公告招標前，由游男透過白手套找一家砂石公司參與招標，並以可配合協助辦理展延工期，追加預算等利誘對方。

黃男在標案投標前1天，告知游宏達如何填寫標價，游再轉告砂石公司告知標售案的競標廠商的標價，讓這家砂石公司得標，游男索取賄款後與黃男等人均分，他以此方式隔年又用另一縣府標案取得賄款，共計游男收賄983萬4300元。

一審及二審斥責游宏達身為議員，在社會上具有相當之知名度，且為民喉舌，竟利用其議員之身分，取得疏濬作業標案招標前之訊息，再向廠商索討賄賂，而知法違法，他傷害人民對於民意代表之信賴，所為自應嚴予非難，判刑7年，上訴後，最高法院駁回確定。