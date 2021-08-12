行政院將推出「振興五倍券」，不採納朝野立委建議的「發現金」，民進黨祕書長林錫耀昨稱最新民調有逾6成支持發放五倍券。藍營青年今赴行政院抗議並遞上陳情書，痛批民進黨政府若執意發五倍券，就請民進黨自行吸收20多億行政費用，並舉日本、美國、新加坡都發現金，唯獨台灣辦不到？

前青年團總團長田方倫說，根據《蘋果日報》民調，高達82.3％民眾希望政府發現金，僅15.2％希望拿五倍券，而TVBS網路投票中，則有高達93％網友希望發現金，僅4％贊成紙本券，行政院長蘇貞昌、蔡英文總統明顯背離民意，離民心遙遠。

田方倫批評，過去蔡英文自稱是最會溝通的政府，試問蘇貞昌此次有跟民眾溝通嗎？一次都沒有，唯一就是進到總統府跟蔡英文溝通，若是如此，這不叫溝通而是喬好，2350萬全民都被你們玩弄在股掌之上。

國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，民進黨執政掏空國家，先前說要花6千萬組織網路戰隊反對公投，現在又要花20多億行政費用印刷五倍券，用於大內宣，若民進黨政府執意發放五倍券，就請民進黨自行吸收20多億行政費用，不要拿人民納稅錢支付。

國民黨青工會內湖區會長張煥霖嘲諷，蘇貞昌多久沒到凡間走走，今年又要重蹈去年的三倍券之亂嗎？直接發現金很難嗎？能消費五倍券的店家有休閒娛樂產業為主，但生活都快過不下去，人民也尚未打疫苗，能出門消費無樂度假嗎？受疫情影響有許多人失業，請問還有多餘的錢可以存起來嗎？蘇貞昌是否離人民太過遙遠。