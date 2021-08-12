前年24歲的廖姓男子利用休假，與友人一起到彰化縣漢寶溪東岸處抓螃蟹，不料卻在潮濕之泥巴地上遭電死，檢方查出養殖文蛤的粘姓男子老舊電纜電線漏電釀禍，將粘男起訴，歷審依過失致死罪將他判刑3年，上訴後，最高法院駁回定讞。

2019年2月3日凌晨4點多，廖男與友人趁著退潮水位低時到溪岸抓螃蟹，行經粘男所使用之電纜電線位置附近時，因其電纜電線破皮漏電，且總開關箱內裝設之漏電斷路器無法發生效用，致電路未能自動斷電，漏電電流在溪水所經之地傳遞。

廖男因該處退潮後的河床潮濕泥濘，難以行走，因鞋底陷在泥巴中，乃呼叫友人幫忙拉拔上岸，雙腳才脫離泥沼，走1、2步後，即先叫一聲「啊」，往前趴倒在潮濕之泥巴地上，廖男瞬間遭強大電流電擊後昏厥，送醫急救後仍休克死亡。

廖的父親在法院歷次準備及審理程序中，都從北部不辭千里親自到庭，廖父說「我愛我的兒子24年，他從小就去學習技術，沒有休假，就只有案發那天休假，竟然就死在那個地方」，廖父每天都活在無止境的傷痛之中。

一審及二審認定，粘男未盡其維護該電纜電線用電安全之義務，致死廖男因觸及老舊電纜線洩漏電流之泥巴水而觸電身亡，且粘男犯後飾詞狡辯否認犯行，毫無悔意，且未與死者家屬達成和解，犯罪後態度不佳，判刑3年，上訴後，最高法院駁回確定。