王齊麟表示，原先被戲稱為「喜帖」的桃紅設計卡面有望只送不賣，回饋給粉絲。（悠遊卡公司提供）

你給幾分？悠遊卡公司日前推出台灣羽球男雙李洋、王齊麟專屬紀念套卡「麟洋Taiwan in悠遊卡」，但卡面設計被揶揄太像長輩圖，讓一票粉絲大喊失望，悠遊卡公司隨即在今日11時開放預購前緊急抽換卡面，將原先被戲稱為「喜帖」的桃紅設計改為白灰底，圖片則維持2位選手的人像並搭配招牌「聖筊」，期能再衝一波買氣。

「麟洋配」在今年東京奧運大放異彩，以精湛球技奪得金牌殊榮，決賽時最後壓線的決勝點「Taiwan in」更引發全民關注，悠遊卡趁勢推出紀念套卡，共有2款造型，包括王齊麟、李洋人像搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點與2人Q版人像。

但卡面設計曝光後，卻意外掀起大票輿論撻伐，不少網友怒批醜爆了，更酸是「小學生繪圖作業？」、「要支持也請花點設計精神吧？」、「如果賣得不好，真的是設計的問題」、「長輩圖既視感」、「一卡通好看大概一萬倍」、「桃紅色人像那款根本是喜帖吧？」。

對此，悠遊卡決定漏夜抽換原先採桃紅底色、麟洋人像的卡面，改成白灰底色、搭配2組麟洋人像照，Q版「聖筊」圖樣則維持不變。卡公司表示，若民眾11時下單預購，最終會收到綠底、Q版頭像配的卡面，以及甫在稍早曝光的新版白灰底卡面。

消息一出也引起網友討論，直呼「先釋出一版探探風向，被大家臭罵後就馬上改進，這個作法很好」、「白色比之前好看太多了，之前看了只想喊救命阿」、「比原版好看太多」、「好看多了，但美感還是有進步空間」。

至於原先的桃紅色卡面將何去何從？王齊麟上午在臉書發文表示，「和悠遊卡公司討論後，我們還是會把他製作出來，之後看用甚麼方式贈送給喜歡我們的球迷朋友們~這是我們想跟你們分享的紀念。」並希望大家一同在今日祝李洋生日快樂。