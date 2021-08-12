隨著全球新冠肺炎疫情趨緩，經濟與生活逐漸解封，導致宅經濟熱潮逐漸消退，連帶影響Chromebook筆電的銷售量，傳出有多家筆電品牌已向零件供應商砍單2成，總量高達1000萬台筆電，這也讓相關概念股臉綠。

日經亞洲評論報導，去年Chromebook靠著輕量、實用性高的賣點打入學生族群，在疫情期間掀起一波搶購熱潮，銷售量幾乎翻了1倍，不過隨著疫情解封，學生開始恢復實體課程，Chromebook的需求也開始下修。

多位產業界主管透露，近期多家PC業者已經向供應商大砍約20%左右的訂單，代表Chromebook的出貨量可能會比先前預測減少1000萬台左右。此外，晶片供應商Genesys Logic的一名高級主管也表示，「原本我們被要求為Chromebook準備更多零件，但從7月開始突然出現改變。」

微控制器供應商義隆電子也注意到此訊號，「我們先前估計Chromebook的全年出貨量將會達到5500萬台，現在可能是下修至4500萬到5000萬台，這確實影響全球筆電的整體需求與我們的出貨量預測。」

此外，某電腦大廠的主管認為需求將逐漸下探，他說：「我們已經預見，包括美國在內的一些市場，Chromebook的需求有減緩的跡象，去年美國市場提升的速度相當快，但現在，相關需求可能在年底前就會放緩。」

根據研究公司IDC的數據，去年Chromebook的出貨量從2019年的1670萬台飆升至3250萬台，是2011年谷歌開始向聯想、惠普、戴爾、宏碁和華碩等電腦大廠授權販售產品以來的最大增幅。

然而Chromebook市場終端需求減少，造成產業鏈開始砍單，消息一出讓相關概念股臉綠，義隆今（12日）早盤一度跌逾2%，暫報163元，宏碁也出現將近2%的跌幅，暫報25.6元，華碩一度下挫1%左右，暫報321元。