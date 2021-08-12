大陸國家衛健委12日通報，11日0-24時，大陸新增本土確診病例61例（江蘇38例，湖北10例，湖南7例，河南3例，雲南3例）、本土無症狀感染者11例（湖北10例，浙江1例），其中江蘇38例南京1例，揚州37例，南京1例ICU護理師初診是職業暴露感染，只有揚州疫情不退，江蘇省委省政府領導班子書記婁勤儉等7常委，11日晚間齊聚揚州，明確要求爭分奪秒抓緊抓實疫情防控工作。

中共江蘇省委機關報《新華日報》報導，婁勤儉表示，要深刻理解領會，結合當前揚州複雜嚴峻的疫情形勢，認真查找和整改疫情防控中出現的問題。

江蘇揚州市衛健委資料，截至8月11日，揚州8月11日新增本土病例37例，此次本土疫情已累計報告本土確診病例485例。在每日新增本地病例數、累計本地確診病例數等方面來看，揚州的嚴峻程度也早已超越南京，成為江蘇此波疫情的「主戰場」。

新華社報導，揚州市疫情處於集中暴發期，出現社區、家庭廣泛傳播，底數還不是很清楚，防控形勢複雜嚴峻。副總理孫春蘭11日已赴江蘇省揚州市調研指導疫情防控工作。

《新華日報》報導，11日晚，婁勤儉在揚州主持召開揚州市領導幹部會議，明確要求爭分奪秒抓緊抓實疫情防控工作，連同省長吳政隆，省委副書記張敬華、省紀監委主任王常松、省委祕書長趙世勇、副省長兼公安廳長劉暘、省府祕書長陳建剛等7名江蘇省黨政領導人出席會議。

婁勤儉要求揚州「盡快撲滅疫情是重大政治責任」，檢驗著幹部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。必須帶著對土地和人民的無限熱愛、帶著舉一反三、亡羊補牢的自省態度和問題意識，投入疫情防控，堅決堵塞防控漏洞，控增量、治存量，盡快遏制疫情擴散。對防控不力、造成疫情擴散的，要依法依紀依規追責問責、絕不姑息。

據悉，新一輪疫情7月20日至今，江蘇省累計報告本土確診病例734例（南京市234例，淮安市12例，揚州市485例，宿遷市3例）。其中重型24例、危重型13例。2020年1月22日至2021年8月11日24時，全省累計報告新冠肺炎確診病例1499例。