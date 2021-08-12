SISLEY 將其時尚理念融入2021秋冬設計概念-，色調豐富混搭撞色，材質多元細膩調和，剪裁精緻無限魅力；宛如沉醉於起70年代法國經典電影氛圍，當代男女在新潮與復古之間的轉換，標誌風華性感再現。

秋冬女裝現代印象美學優雅浪漫，完美詮釋女性冬日風尚(圖/SISLEY 提供)

SISLEY 服飾品牌於1968年誕生於法國，其都會風情、叛逆不羈及帶有嫵媚的俏皮魅力風迷全球。首次嶄露頭角為演繹法式經典時尚，設計的風格與材質選用更與時俱進；從早期鍾情的皮革，如今選用對生態環境友善、觸感柔軟的環保皮料。 SISLEY富饒的玩味叛逆與十足自信的品牌靈魂，其風姿卓越的美感創造多樣的時髦印象！

SISLEY 2021秋冬女裝色調以品牌代表色，勃艮第紅、藍色、駝色、綠色、奶油色和黑色為首選，展現無法抗拒的品味與美學風采。波浪傘狀長裙、飄逸的連身褲裝，將其褲管塞入高筒靴呈現南美洲的牛仔風格、合身上衣和高領毛衣搭配有腰身的環保皮革獵裝外套表彰帥氣簡約。本季更向具有法國第一美人與時尚謬思演員 - 凱薩琳．丹妮芙( Catherine Deneuve )致敬，從風衣、修身剪裁的環保皮革外套，搭配後背特殊抓摺設計的細肩帶黑色洋裝，集優雅與經典為一身。

秋冬女裝系列圍繞著輕鬆及感性的氛圍，提供豐富的風格元素來展現多元造型。復古頭巾、格紋外套搭配隨興的丹寧，或是修飾腿部比例的高腰寬褲、環保皮革襯衫更為本季必備單品。歐普風格的印花款式在混搭及層次穿搭更顯風采，可選擇具有份量感的毛呢或是傘狀大衣，內搭低領細腰帶合身洋裝。幾何線條設計的科技羽絨外套，男友風格柔軟觸感的羊毛套裝，就像是不經意地從 ”他 ”的衣櫥穿上，呈現優美體態更受矚目。而鉛灰色針織、披掛復古斗篷，隨興的流露出性感迷人的SISLEY女性，完美詮釋雋永的冬日造型。

SISLEY 2021 秋冬男裝以簡約實用的風格十足演繹男士的迷人風采。現代剪裁結合經典布料，呈現摩登的合身度與當代科技的時尚潮流。

本季設計傳承昔日傳奇旅者的經典美學，從旅行探險家 布魯斯·查特文 ( Bruce Chatwin )、嬉皮夢想家、及風靡70年代的電影角色為藍本，懷抱著將自然引領至城市生活的夢想。線條設計舒適流暢、寬鬆得宜，呼應無拘無束的自由暢快。

為了讓旅人在旅程中可隨時展現自我風尚，巧妙結合佩斯里印花、花卉圖案、蘇格蘭格紋、威爾斯親王格紋、迷彩、和條紋元素，瀟灑浪漫魅力無限。 商品色調選用溫暖大地的焦棕色、磚紅色及赭色，揉合湖水色調：灰綠色、橄欖色及午夜藍色相映成趣，所有單品皆可完美混搭，綴以環保材質配件點飾，讓整體造型更吸睛。

各樣異材質組合所呈現的多元穿搭輪廓，增添無限的視覺與著裝趣味。法蘭絨布料結合超現代抗皺防潑水科技尼龍，緹花高領上衣與科技運動衫混搭，或是漁夫羅紋與3D剪裁喀什米爾衫，搭配彈性丹寧的驚喜演出。我們以旅人之姿、隨興的心完備自己，踏上令人嚮往的巴塔哥尼亞!