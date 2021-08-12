東南亞金融科技 Razer Fintech 的電子錢包服務 Razer Pay 和Razer Card 將於2021年9月30日結束。

所有 Razer 電子錢包付款將在 2021 年 8 月 31 日之後暫停。這意味著 Razer Pay（測試版）上的所有錢包充值、支付和轉帳功能將不再可用。同樣的截止日期也適用於 Razer Card 禮品代碼的兌換。此外，從 2021 年 10 月 1 日起，Razer Pay 應用程序也將停止運作。

遺憾的是，雷蛇於 2018 年 7 月在馬來西亞和 2019 年 3 月在新加坡推出了短暫的電子支付錢包企業，但未能獲得群眾的足夠支持。

Razer 首席執行官 Tan Min-Liang 最初聲明Razer Pay 是馬來西亞最大的電子錢包之一，這與其在新加坡的接受程度並不相符。

【新加坡的電子錢包市場】

新加坡的電子錢包市場已經嚴重飽和，有許多強有力的競爭者，包括GrabPay、FavePay、Google Pay、Singtel Dash和支付寶。而多數消費者以使用 GrabPay 和 FavePay 為主。

其中 GrabPay 在近日宣布與支付公司 Adyen 合作，拓展其在新加坡與馬來西亞先買後付（BNPL）的應用範圍，讓消費者有更彈性支付的選項。

FavePay 也在近日推出掃 QRcode 的行動支付功能，消費者可以透過掃描店家提供的 QRcode 後，選擇是要透過 FavePay 應用程式、數位銀行或者是電子錢包支付。讓消費者不再受限於只能使用單一管道付款，只要有什麼數位銀行或者是電子錢包，就可使用 FavePay付款。

新加坡銀行擁有的移動錢包也擁有強大的市場份額，幾乎沒有新進入者的空間。

在過去，在新加坡的線上支付工具以信用卡為主，電子錢包、銀行轉帳為輔。但是由於疫情的爆發，電子錢包相較於信用卡更為便利，因此電子錢包的使用率逐漸上升，並預估在2024年超越信用卡成為市佔率最高的線上支付工具。

【Razer 為何失敗？】

Razer 主要失敗的原因有以下幾點：

1.不具吸引力的行銷計畫：儘管 Razer 擁有強大的粉絲群和多樣化的行銷計畫，包括使用 Razer Pay 就可以從自動販賣機獲得免費口罩，但 Razer Pay 仍難以藉此吸引到原先的粉絲族群

2.不夠誘人的現金回饋：Razer 提供 Razer Card 的持有者在 Razer Store（硬體）和 Razer Gold（遊戲內交易）享有10%的現金回饋，但是相較於其他銀行業提供的現金回饋方案，其獲得現金回饋的消費項目有限，故無法如預期吸引到千禧年世代的消費者支持。

3.技術上的失誤：Razer Card 停產的原因也包括了客戶對於其程式錯誤的投訴、交易時會發生雙重扣款等現象

最近，雷蛇也未能贏得新加坡數位銀行牌照的競標。它在一份媒體聲明中表示，如果成功，他們將利用其生活方式品牌和全球影響力來建立「世界上第一家全球青年銀行」，並恰如其分地命名為雷蛇青年銀行。

再加上最近的消息，雷蛇的移動支付業務似乎受到了阻礙。現在，是時候讓 Razer 粉絲永遠告別他們極簡的啞光黑色遊戲美學、LED 發光的高級卡了。

編譯：Fang Hsuan Hsu 核稿：William Lin 資料來源：Vulcan Post

原文來自 TBE 科技東西