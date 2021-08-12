國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」路線，遭前主席朱立倫批評，兩岸不需創造新名詞，對此，江啟臣今（12日）稱朱為市長說，這是去年全代會通過的報告，當時媒體也有很多報導，「可能市長忘記了！」

江啟臣表示，完整說法是基於中華民國憲法的九二共識，這也是去年全代會通過的，去年9月6日黨中央提出現階段兩岸政策報告，這個說法報告中寫得非常清楚，當時媒體也有很多報導，「可能市長忘記了！」