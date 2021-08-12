「憲法九二」挨批創造新名詞 江啟臣反酸朱立倫「可能市長忘記了！」 11:092021/08/12 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」路線，遭前主席朱立倫批評，兩岸不需創造新名詞。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」路線，遭前主席朱立倫批評，兩岸不需創造新名詞，對此，江啟臣今（12日）稱朱為市長說，這是去年全代會通過的報告，當時媒體也有很多報導，「可能市長忘記了！」 江啟臣表示，完整說法是基於中華民國憲法的九二共識，這也是去年全代會通過的，去年9月6日黨中央提出現階段兩岸政策報告，這個說法報告中寫得非常清楚，當時媒體也有很多報導，「可能市長忘記了！」 海納百川》江啟臣的「憲法九二」回到創造性模糊（龐建國） 國民黨啟動「發現金、要疫苗」活動 江啟臣：五倍券背離民意 #江啟臣 #市長 #忘記 #九二 #憲法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台股暴殺 散戶撿便宜：26檔賺逾1股本 08:282021/08/12 財經 時論廣場》選王 柯文哲的抉擇（陳國祥） 16:342021/08/11 時論廣場 社評／擺脫「爛泥扶不上牆」的評價 04:102021/08/11 焦點新聞 時論廣場》國民黨早已背離連戰的理想（張亞中） 19:102021/08/11 時論廣場 江啟臣：國民黨應啟動兩項工程 發起「兩岸和平發展委員會」 15:202021/08/11 政治 時論廣場》誰能打開兩岸的死結（何思慎） 18:592021/08/11 時論廣場 藍中常委提案取消黨代表分攤金沒通過 國民黨：維持去年全代會通過的制度 16:292021/08/11 政治 朱立倫想選總統 江啟臣要選立委 卓伯源：我做專職主席 18:302021/08/11 政治 藍中常委明提案暫緩黨代表分攤金 朱立倫呼應：若當選主席擬取消 23:242021/08/10 政治 國民黨黨魁會前賽 朱江交鋒分攤金 04:102021/08/12 政治要聞 陳其邁批救災期還到高雄綁樁 朱立倫回應了 16:102021/08/11 政治 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 美再捐台灣150萬劑疫苗是烏龍一場？外交部回應了 - 政治 24綠委反5倍券 蘇貞昌為何硬幹？郭正亮爆內幕 - 政治 民進黨62立委 王鴻薇：僅「這些人」公開登記高端 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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