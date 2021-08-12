2021年8月12日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式展開11 週年盛大慶典，為誠摯感謝玩家一路以來的支持，團隊準備了眾多特殊活動、珍貴獎勵與夏季禮物，邀請玩家一同攜手歡慶《戰車世界》這 11 年來的光輝歲月。

歡慶11週年，玩家只要登入遊戲即可獲得全新蘇聯IV階加值中型戰車T-34 mod. 1941，此加值戰車主打預設的隱蔽性加成。戰車將附帶一組100%熟練度乘員和一個車庫車位。

另外，只要在8月12日至8月22日期間的任7天登入遊戲，即可獲得7天《戰車世界》加值帳號和7張禮物券。玩家可使用禮物券兌換包括銀幣、點券、個人儲備在內的珍貴獎勵。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 針對遊戲邁入11週年，我們推出了特別活動，準備了酷炫禮物要送給玩家，並邀請所有玩家與我們一起歡慶此里程碑。希望玩家喜歡我們準備的夏季禮物和1.14版本一系列新內容。」

1.14 版本更新新增了捷克斯洛伐克重型戰車分支，而分支接續VI階中型戰車 Škoda T 25 展開。VIII 階開始的捷克重型戰車更有兩門頂階炮管可選，讓玩家能依偏好玩法進行調整。第一款炮管採傳統射擊模式（循環發射），第二款則為兩發裝自動裝填火炮。1.14版本更新也新增了戰地升級機制，玩家可透過戰地升級微調所有 VI-X 階車輛（不包含租用車輛）的技術特性。

除捷克重型戰車分支和戰地升級機制外，全新Safe Haven地圖也正式於1.14版本更新加入，此夏季地圖以 1960 年代的日本為靈感設計，地圖的原聲帶則為《戰車世界》音樂團隊與《沉默之丘》知名作曲家山岡晃攜手合作的結晶。

最後，1.14版本更新將迎接《戰車世界》最史詩模式的重返，2021前線模式將於今年首度重返遊戲。全新訓練模式：地圖勘查也將首度登場，此單人訓練模式能提升玩家對地圖的理解程度，於不同難度的地圖情境中精通各地圖的基本走位與戰術，進而提升在戰場上的存活率。

立即領取您的《戰車世界》夏季禮物！

關於《戰車世界》

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。您將與來自世界各地的戰車車長們一同參與二次世界大戰時各種經典刺激的戰役。遊戲內共有超過500輛來自美國、德國、蘇聯、法國、英國、日本、中國、瑞典與捷克等國家的裝甲車輛可供使用，每台戰車的細節和設計完全忠於史實。

《戰車世界》

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過5500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。