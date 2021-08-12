《國際油價》原油亞洲電子盤持穩 11:102021/08/12 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著歐美油價連續兩個交易日收盤上漲，加上美國能源資訊署(EIA)，公布上周原油庫存減少40萬桶的消息，令盤中油價延續微幅上漲，但整體而言趨於持穩態勢；周四(8/12)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.04美元，報每桶69.29美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.11美元，報每桶71.55美元。(商品行情網) 分析師預料金價將繼續承壓 櫃買指數跌深反彈行情 逆勢上揚攻季線 #持穩 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 沒資格說三道四 人民日報痛批美：對南海穩定最大的威脅 10:232021/08/12 兩岸 《商情》黃金亞洲電子盤回落 10:532021/08/12 財經 《類股》9月盤價估平高盤 中鋼領鋼鐵軍團穩盤 10:362021/08/12 財經 《商情》好壞消息參半 日本橡膠收近持平 10:022021/08/12 財經 權值股疲弱 台股早盤跌逾80點失守17200點大關 12:272021/08/12 財經 《國際金融》飆不累！ 歐股連8日收盤創新高 09:452021/08/12 財經 《國際產業》成長性有雜音 三星、SK海力士重挫 11:272021/08/12 財經 台股量縮測底 成交值恐僅3000億元 創5個月來新低 11:502021/08/12 財經 外資挺電金 季線收復有望 04:102021/08/12 財經要聞 1分鐘讀財經》台股暴殺 散戶撿便宜：26檔賺逾1股本 08:282021/08/12 財經 PC狂賣到頂了？Chromebook爆砍單千萬台 11:232021/08/12 財經 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運爆史上最大危機 全球350艘貨輪卡港口 航商竟下海做這事 - 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 - 財經要聞 - 工商時報 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 長榮航美國線運價 調漲25％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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