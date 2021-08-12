隨著歐美油價連續兩個交易日收盤上漲，加上美國能源資訊署(EIA)，公布上周原油庫存減少40萬桶的消息，令盤中油價延續微幅上漲，但整體而言趨於持穩態勢；周四(8/12)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.04美元，報每桶69.29美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.11美元，報每桶71.55美元。(商品行情網)