信驊(5274)今年上半年每股賺16元，毛利率、營業利益率均優於預期，兩家外資針對信驊出具最新研究報告，看好下半年、明年雲端需求持續強勁，但產能緊張將是最關鍵，美系外資維持信驊加碼評等、目標價2555元，日系外資維持持有評等、目標價2000元。

信驊第二季營收9.16億元、季增加22.1%，稅後淨利3.01億元、季增加22.1%，單季每股獲利8.79元；累計上半年營收為16.67億元、年增2.0%，稅後淨利5.48億元、年增1.4%，每股獲利達16元。

美系外資表示，信驊第二季核心業務表現優於預期，產品組合、平均售價有利下，單季毛利率提升到65.3%，營業利益率也從第一季度的40.8%提高到44.7%。展望第三季，先前預估信驊第三季度前景可能會受到組件供應的限制，特別是在PMIC(電源管理IC)，但到目前為止，美國、大陸企業需求前景仍然穩固大陸互聯網公司在政策更嚴格的前提下並未改變對雲半導體的採購，但另一方面，也預計大陸會出現數據中心擴展計畫的放緩，故預期第三季信驊毛利率將維持在高水準。

美系外資進一步指出，信驊將持續受到強勁雲需求的推動，預計BMC(遠端伺服器管理晶片)年增長上看20%，據悉，信驊正試圖從台積電(2330)爭取更多產能，維持信驊加碼評等、目標價2555元。

日系外資表示，信驊第二季毛利率、營業利益率表現優於預期，分別達65.3%、44.7%。展望第三季，看好ODM伺服器需求持續強勁，但供應鏈的限制仍然是一個關鍵問題，這恐會拖累信驊收入增長，故儘管需求前景仍然保持不變，維持信驊持有評等、目標價2000元。