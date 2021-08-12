中央流行疫情指揮中心昨日宣布，第六輪公費疫苗將全面施打高端，並於23日起開打，不過高端取得EUA（緊急使用授權），不少人認為政府圖利高端，不過中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組李秉穎卻表示，圖利廠商本來就是天經地義的事情，疫苗問世後，經濟繁榮獲利的都是國人，認為不該空泛、浮濫使用「圖利廠商」一詞，應該更加謹慎。

李秉穎今（12）日接受周玉蔻主持的《新聞放鞭炮》指出，看到高端即將開打，「是樂見其成」，直言眼下最主要是幫助國產、推動疫苗，所以一直在監督、要求政府單位配合支援國產疫苗，認為這本就是政府該做的事，並舉美國前總統川普為例，當初川普助美國國產疫苗一力，一下就投入幾億美元，相較之下，台灣的國產疫苗比較沒受到政府支持。

李秉穎說，台灣的疫苗產業真的是「苦哈哈」，研發若失敗恐面臨倒閉，不僅股票跌停，可能整個醫療產要關閉的窘境，因此國產疫苗是很重要的事。很多人會說政府在圖利廠商，「但圖利廠商本來就是天經地義的事情」，很多重大企業都享有減免稅賦，這與圖利廠商的意思一樣。

李秉穎接著說，「我們當然要圖利台灣自己的廠商」，進口貨物有進口稅的舉動，也是圖利台灣廠商的一種，扶植國內企業、廠商，「這是所有政府都該做的事。」最後李秉穎也補充說，圖利廠商牽涉到全國人民的利益而已，疫苗問世後，經濟繁榮獲利的都是國人，認為不該空泛、浮濫使用「圖利廠商」一詞時，應該更加謹慎。

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