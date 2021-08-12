邁入第6年的塔山發電廠敦親睦鄰自行車活動全程22公里，沿途風景名勝賞心悅目。（台電搭山發電廠提供）

台電2021年「活力塔山 點亮金門」，全程22公里的自行車活動敲定10／23日（星期六）7：30-11：30登場，8／18起至8／21（早上9時至下午4時）受理報名。塔山發電廠邀請大家加入響應「金門低碳島、環保愛地球」挑戰自己邁向健康的行列。

活動報名表可至〈塔山發電廠粉絲專頁〉下載或塔山發電廠大門守衛室領取。報名表填妥後在塔山發電廠警衛室現場報名（金門縣金城鎮西海路一段2號），不接受通訊報名，每人限報4名，報名人數350人，額滿為止。活動聯絡電話：323053轉1101鍾小姐。

這項邁入第6年的活動免繳報名費，參加者需自備自行車及安全帽，未戴安全帽禁止騎乘，全程參與者發給餐盒及紀念品。歡迎對單車活動有興趣之民眾報名參加，15歲以下有能力騎乘者須由親屬陪騎。

另因應新冠肺炎疫情，活動遵循中央的戶外活動指引及管制措施；若因疫情影響或政策變更導致活動取消或延期，該廠將發布新聞周知，不另行個別通知。

預定活動路線如下：金馬聯合服務中心→夏墅→延平郡王祠→后豐港→西海路→塔山電廠(打卡點)→水頭社區→金水國小(得月樓)→酒鄉金門城→古地城隍廟(休息站)→金酒舊廠→文臺寶塔→古崗湖(漢影雲根碣)→翟山坑道→森林戰備道→后湖海濱公園(休息站)→后湖社區→牧馬侯祠→莒光樓→縣立體育館，全程約22公里。