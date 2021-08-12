新北市城鄉局推動「雙溪暖板凳地方創生計畫」，派駐團隊啟用牡丹街142號「牡丹老街駐地工作站」，將老街台鐵鐵路橋下的閒置空間活化，現已成為牡丹老街的「社區小客廳」，為地方發展注入新動能。

城鄉局長黃國峰指出，「牡丹老街駐地工作站」位於老街，鄰近牡丹車站、侯牡公路、牡丹國小、三貂嶺隧道，同時也是淡蘭古道步道的交叉路口的必經之處，成為平日及假日返鄉子弟及觀光遊客的重要節點。

為因應後續三貂嶺隧道自行車道的開通，計畫深入活化牡丹街102號(牡丹漬物所)、146號(夢軒工藝坊)等2處空間，期望成為未來社區服務及砂畫親子DIY體驗課程空間，持續為地方永續活絡發展。

城鄉局說，工作坊與在地里長及仕紳、牡丹國小及地方發展協會合作，邀請來自貢寮澳底在地砂畫藝術家吳藝凡，利用貢寮鮑魚殼來彩繪及製作成燈具，具環保、美觀又實用。

黃國峰表示，牡丹老街在礦業沒落之後雖然沉寂數十年，但藉其鐵路交通的便利，健康優美的自然生態環境。

黃國峰說，本計畫內完成的3處活化空間，搭配近幾年正夯的淡蘭古道旅遊，在疫情影響後，民眾能沿著鐵路線，自瑞芳轉往水金九的觀光能量，可以分流往猴硐、三貂嶺、牡丹進行輕旅行，為地方發展帶來新的契機。