《MLB推薦賽事 : 8/13(五)，09:38 多倫多藍鳥@洛杉磯天使》美國職棒例行賽剩下不到兩個月，季後賽卡位也進入白熱化階段，暫居美聯外卡第四的多倫多藍鳥，僅落後外卡第二名的紅襪3場勝差，晉級季後賽機會相當濃厚。藍鳥為了厚植投手戰力，日前以兩名潛力新秀向雙城交易來強力右投貝瑞歐斯(Jose Berrios)，貝瑞歐斯將在本週五代表藍鳥出戰大谷翔平領軍的洛杉磯天使，兩名新生代強投同場先發對決，絕對是不容錯過的精彩戲碼。

天使本季的傷兵問題嚴重削弱團隊進攻效率，三壘手倫登(Anthony Rendon)因為臀部傷勢整季報銷，明星外野手楚奧特(Mike Trout) 5月中拉傷小腿後缺賽至今仍無法歸隊。為了拯救貧攻的打線，天使近期將農場頭號新秀艾戴爾(Jo Adell)升上大聯盟，艾戴爾本季在3A有23轟的表現，但場均被三振次數高達1.35次，其本壘板紀律仍有很大的進步空間。如果楚奧特無法盡快歸隊，以天使目前的進攻能量，將會與季後賽漸行漸遠。

藍鳥本季團隊進攻指數0.786高居聯盟之冠、場均得分5.19聯盟排名第二，各項團隊打擊數據都在聯盟名列前茅，陣中已有三人全壘打數突破20支大關。美聯MVP熱門人選小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)打出35轟已締造個人生涯新高，而因傷缺陣近兩個月的史普林格(George Springer)僅僅出賽43場就打出14發全壘打，也替藍鳥挹注不少長打火力。最難能可貴的是藍鳥本季打擊狀態穩定，除了4月尚在暖機外，5月至7月的團隊攻擊指數都能維持在0.790以上，攻擊火力令各隊投手聞風喪膽。

大谷翔平此戰將再以二刀流身分出場，大谷翔平目前不僅以37發全壘打暫居聯盟全壘打王，投球表現也同樣出色，自責分率僅有2.93，不僅是天使陣中最穩定的打者，也是投手群中貢獻最為卓越的。藍鳥的貝瑞歐斯2016年在雙城展開大聯盟生涯，2017年起就站穩雙城頭號王牌，直到今年季中才被交易至藍鳥。貝瑞歐斯本季自責分率3.23、WHIP 1.03，依舊展現不錯的壓制力，來到藍鳥後的兩場先發合計只失1分，與韓籍投手柳賢振將會是藍鳥輪值中最犀利的兩門武器。

天使目前打線低迷，僅有大谷翔平能帶給對手威脅，估計很難突破貝瑞歐斯的封鎖。而大谷翔平近期雖然有不錯的壓制力，但面對聯盟頂級的打線，要全身而退難度不小。此外，天使的牛棚戰力持續探底，本季後援投手自責分率高達4.63美聯倒數第五，在先發投手退場後，藍鳥打線將能找到更多的突破點，因此筆者看好投打戰力都在高峰的藍鳥能拿下勝利，而本季藍鳥客場讓分玩法過盤率高達58%，建議可大膽投注「讓分玩法-藍鳥勝」。