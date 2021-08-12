後疫情時代，很多時候需要有自我處理的能力，善用工具掌握自身健康。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

本土新冠肺炎疫情從5月開始延燒，延後拿藥、不規則用藥已成為疫情爆發後常見的醫療窘境。控糖模範生、糖尿病友王先生，因害怕疫情，沒續用糖尿病用藥，拖到高血糖高滲透壓狀態被送來急診。奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉乃誠說，疫情期間，常見急性併發症拖到嚴重才送急診，但慢性病尤其糖尿病照護不良也大大增加染疫、甚至住院後死亡風險，他呼籲，後疫情時代，善用工具及遠距醫療、衛教資源，是極為重要且必備能力！

疫情席捲全台，糖尿病友們都知道自己是高風險，但在防護疫病同時，一部分病友卻忽略本身慢性病照護基本功，且因為害怕疫情，逃避進院所就醫、拿藥的民眾大增，中斷治療結果造成慢性病惡化或慢性病急性併發症風險大增。

葉乃誠表示，在染疫病人流行病學調查，最常見共病族群，糖尿病往往不是第一就是第二，糖尿病族群一旦染病重症入加護病房風險為非糖尿病人的2.8倍，死亡率高了8倍。

他強調，疫情短時間不會完全消失，病毒也還會再變種，由大數據顯示，不管是第1型還是第2型糖尿病，平日血糖控制的情況的確與罹患新冠病毒後的死亡率有關。因此，穩定持續的慢性病、糖尿病藥物控制、規律回診，維持規律的生活、定時定量飲食、適度運動還是很重要的，除了血糖，體重維持也很重要。

他提到，這段時間門診發現有病友在家待久，常飲食過量、缺乏運動導致血糖上升而不自知，他建議，使用血糖機監測可幫助病友不需要到醫療院所下，準確掌握自身血糖狀態，了解血糖狀態更能幫助病友飲食控制及增加運動動機。

針對困難控制第2型糖尿病及第1型糖尿病友酮酸中毒風險本就高，新冠病毒也會造成胰島素阻抗及胰島ß細胞分泌胰島素功能下降，進一步加重酮酸中毒風險。酮酸中毒症狀如胃口不振、虛弱、噁心、肚子痛等，有疑似症狀請先查看目前服用血糖藥物，若有第2型鈉-葡萄糖共同轉運蛋白抑制劑請先暫停並提早就醫。