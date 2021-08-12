台灣即將正式開始施打國產高端疫苗，但其效用及保護力遭外界質疑，對此，我駐德代表謝志偉表示，儘管自己已在德國接種2劑AZ疫苗，但明年有機會回台灣，他一定會在打一劑高端疫苗，加強抵抗力。對於謝志偉說法，宅神朱學恒痛批，這麼愛國就馬上回來打啊，「我出錢讓你打一手都沒問題」，更怒轟，台派為什麼總是要找一堆智障理由。

謝志偉今（12日）在臉書發文指出，儘管自己已經在德國施打了2劑AZ疫苗，但若明年有機會歸台，並且可以登記得上，那他一定會在打一劑高端疫苗，加強自己的抵抗力，並強調自己對高端疫苗有信心。

對於謝志偉的說法，朱學恒也立即在臉書發文表示，「台派為什麼總是要找一堆智障理由，這麼愛國就現在，立刻、馬上回來打啊。不要說一劑，我出錢讓你打一手都沒問題」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「像我們這種台灣價值不夠的就不配打高端」、「唬爛的時候站在前端，打高端疫苗的時候躲在後端，還無端端打了兩劑AZ，還真的是正直又健康」、「大綠小綠只剩下嘴砲功能了，氣魄都有夠差的」、「如果打高端用嘴巴打就可以了，我相信2000萬劑也不夠打」。