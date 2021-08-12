行政院今日召開院會，行政院發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌指示表示，將提出就業促進方案，18萬名應屆畢業生，不論是尋職或是參與訓練，都會發放獎助，給青年最大支撐。

羅秉成指出，目前的應屆畢業青年就業措施，待業找工作，只要登錄報名就提供2千元，求職期間前1至3個月會提供每月1萬元津貼。若青年失業達半年以上，到今年12月仍未就業，在經過就業諮詢後取得穩定就業工作3個月，也會有3萬元獎勵。

羅秉成說，只要經過公立的就業服務機構媒合找到工作，雇主就可拿到最高3萬元獎金，受雇青年勞工也可以獲得最高2萬元。

羅秉成表示，若青年想提升職場實力，只要參加產業訓練課程，最高補助訓練費用10萬元，並搭配提供學習獎勵金最高9.6萬，也會鼓勵企業先雇用後訓練，補助雇主指導費最高10.8萬。

羅秉成指出，教育部也將協助青年減輕就學貸款負擔，緩繳本息，與只繳本息不還本的申請次數，增為8次8年，最高可申請16年暫先不還本金，只需每月繳交利息。

羅秉成說，經濟部也會提供青年創業優惠貸款，總額度將從350億提高到600億，2021年底前申貸1百萬以下的新貸案，前5年利息政府全額補貼，信保基金提供10成保證，並會在7天內完成審查、提供單一窗口諮詢等服務。