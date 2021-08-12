關於「憲法九二」路線，國民黨主席江啟臣今（12日）解釋說，是進一步把九二共識說得更清楚、更完整，也是原汁原味的九二共識並非新的名詞。

江啟臣說，是進一步把九二共識說得更清楚、更完整，也是原汁原味的九二共識，並非新的名詞，昨日前總統馬英九也有提到，無論九二共識說法或憲法九二，意思都是一樣的，本質就是讓九二共識回歸到求同存異的精神與意義。

媒體追問「國民黨路線」是否回歸馬英九路線，江啟臣說，其實馬總統的路線就是國民黨路線，九二共識一中各表，還存在黨綱中並沒有改變，因2019年選舉過程中對手扭曲、民眾誤解，自己上任後有很多聲音，希望把兩岸論述說清楚，因此花了半年時間下鄉溝通舉辦上百場交通與基層溝通，最後才在去年提出報告。

江啟臣強調，報告中就是把九二共識說清楚，基於中華民國憲法的九二共識，繼續延續兩岸互動，九二共識是兩岸恢復交流對話的政治基礎，更重要兩岸不僅只有九二共識而已，還有兩岸交流、重建互信、以民為本的兩岸關係，此時此刻更需要重建。