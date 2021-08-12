世界排名第二的俄羅斯好手麥維德夫(Daniil Medvedev)位列加拿大大師賽(賽事日期8/9~8/16)的大會第一種子，他近期表現十分出色又穩定，去年年底拿下巴黎大師賽冠軍以及年終賽冠軍，今年也在澳洲網球公開賽打入決賽，宛如新世代的網球霸主，他最擅長的就是加拿大大師賽這類的硬地球場，其生涯目前的11座ATP冠軍頭銜都是在硬地球場拿到的，上一屆2019年加拿大大師賽(去年因為疫情取消)麥維德夫一路殺進決賽，可惜最終不敵西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)。

希臘名將提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)不只顏值出眾，球技也十分令人折服，世界排名第三的他位於大會第三種子，跟第二種子西班牙蠻牛納達爾(後來因左腿傷勢退賽)一樣屬於硬地/泥地都很擅長的雙棲好手！生涯目前拿過7座ATP冠軍，其中有4個是硬地、3個是泥地。提希特斯帕斯今年已經奪得里昂公開賽以及蒙地卡羅大師賽兩項冠軍頭銜，他在2018年的加拿大大師賽曾闖季決賽，但與麥維德夫一樣被納達爾給擊敗無緣冠軍。

麥維德夫與提希特斯帕斯兩人歷史上共有過8次交手紀錄，由麥維德夫以6勝2敗對戰成績明顯較佳(勝率75%)，8次碰頭之中有6次是在硬地球場，硬地球場麥維德夫5戰1勝(勝率高達83%)更有優勢。兩位新世代的天王分屬籤表的上、下半部，球迷們很有機會在加拿大大師賽的決賽看它們交鋒(決賽預計開打時間為8/16 凌晨01:30)，屆時喜歡運彩的朋友們可以投注『麥維德夫不讓分勝』或是總局數『大分』，因為他們7次三盤兩勝的交手紀錄之中(其中有1次是2018年美網屬五盤三勝制)，有5次打到三盤才分勝負，另外2次也分別打到(7-6、6-4)以及(7-6、6-5)，戰局往往十分膠著。