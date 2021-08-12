阿里巴巴大股東軟銀將暫停在中國新投資的消息引起熱議。11日，軟銀集團董事長兼總裁孫正義在新聞發布會上表示，雖然中國仍將是科技與人工智慧的創新中心，但「在投資方面，我們注意到很多新的監管措施陸續出台，我想再等一段時間，以觀察（中國的）監管類型、監管範圍、及其對市場的影響。」孫正義預計，其「觀望」期將達一至二年。

《中國基金報》報導，軟銀此前投資了包括滴滴出行、字節跳動、阿里巴巴等網路巨頭。而今年以來的反壟斷監管為這些公司的股價帶來了巨大的變動，7月以來，阿里巴巴股價已下跌14％。七部門此前聯合進駐滴滴公司展開網路安全審查，這也讓軟銀投資的項目價值縮水。

11日晚間，軟銀中國資本透過其官方微信發布聲明稱，注意到相關的媒體報導，對於日本軟銀集團在中國的投資策略我們不予置評，軟銀中國資本將一如既往地致力於在中國投資優秀的高科技、高成長性企業。

今年第2季，軟銀願景基金共作出了47筆新投資，投資總額為142億美元。同一時間內，其向LP分配了67億美元的資金，投資的滴滴、滿幫、京東物流、掌門1對1、叮咚買菜等七家企業完成IPO。

同期，軟銀在華投資開始減速：截至7月底，中國企業在軟銀現有投資組合的占比達23％；但從今年4月以來，願景基金所投資的中國企業占比已經降低到11％。