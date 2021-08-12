撞擊畫面曝光 屏東孕婦詭異自撞 夫悲喊：拜託平安醒來（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東一名懷胎5月的孕婦10日中午騎乘機車載著2歲兒子，行經忠孝路與博愛路口時，突然詭異地逆向撞上停在騎樓的轎車，該女當場人車倒地，經送醫後沒能保住懷中胎兒，該女也仍在昏迷中。對此，家屬在臉書上跪求路過民眾提供行車紀錄器，希望能找出事故的真相。

該名孕婦的丈夫在臉書上發文，稱其妻子於10日上午11時40分至12時許，騎乘機車經過屏東市忠孝路與博愛路口，並搭載2歲的兒子，卻在通過路口後，因不明原因突然直衝對巷騎樓的車子。

據了解，該名孕婦載兒子騎機車出門，事故前行經十字路口，下秒隨即高速逆向撞上停放在路邊的轎車後即人車倒地，孕婦則以雙腳緊緊夾住保護2歲孩童，並在路過民眾協助下送醫急救。然而，因車禍撞擊導致孕婦羊水破裂，腹中胎兒沒能保住，而孕婦則傷勢嚴重，仍陷於昏迷並未脫險。

據《TVBS》報導，屏東交通隊分隊長指出，目前所調閱的監視器中僅拍攝到女騎士逆向自撞路邊的車子，仍在積極調閱其餘角度的畫面，以釐清案情。

該名孕婦的丈夫也在臉書上不斷喊話，妻子因車禍目前昏迷指數只有3，希望在事故當時經過的民眾能提供行車紀錄器，讓他們知道事故的真相。該名孕婦的丈夫還寫下，「老婆妳要給我平安沒事醒過來，肚子小孩保不住沒關係，現在只希望把妳救醒」。