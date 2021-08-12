【旅奇傳媒/編輯部報導】預定於2021年開幕的「2020世界博覽會」，即將在2021年10月1日至2022年3月31日，於阿拉伯聯合大公國杜拜開幕。阿聯酋航空為2020年杜拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）官方航空合作夥伴，特別於杜拜世博會辦理期間推出杜拜世博會一日通行證Expo Day Pass的期間限定方案，自2021年10月1日至2022年3月31日期間前往或過境杜拜的阿聯酋航空旅客，皆可使用Expo Day Pass體驗地表規模最盛大的展覽活動。

無論是隻身前往或與親友同行，2020年杜拜世界博覽會是造訪杜拜的最佳時機。在世博會舉行的六個月期間，除了世界上最大的主題活動之外，旅客也有機會參加阿拉伯聯合大公國建國50周年慶的系列活動。阿聯酋航空身為杜拜世博會的主要合作夥伴與官方航空公司，也將陸續推出各式套裝行程，讓全球旅客都能享受這182 天盛會所帶來的精彩饗宴，體驗杜拜無與倫比的魅力。

2020年杜拜世博會為首個於中東、非洲和南亞（MEASA） 地區舉辦的世界博覽會。以「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds Creating the Future）為主題，為期六個月的精彩節目涵蓋提供給各年齡層的體驗，包括：娛樂與教育性十足的主題週；各式展覽、工作坊與現場表演活動，滿足喜愛藝術、文化、創新餐飲體驗和科技的訪客；喜愛建築的訪客，也將沉浸於各種驚喜感十足的建築設計之中。遊客更可走訪190個國家館體驗不同文化和產品，參觀各種主題和特殊展館，一睹正在改變世界的未來創新科技。

▲國際觀光盛典「2020杜拜世界博覽會」大量應用智慧科技是一大看點。 圖：阿聯酋航空／來源

自2021年10月1日起至2022年3月31日止，前往或過境杜拜的全艙等旅客皆可憑來回機票兌換世博會一日通行證。透過阿聯酋航空訂購flydubai機票前往阿聯酋航空全球飛行網絡，並於杜拜轉機停留逾6個小時的旅客，亦可申請使用；持有前往杜拜單程機票的旅客，如果在前往下個目的地之前於杜拜停留時間超過6個小時，也可享有此項服務。 已規劃旅程且身在阿拉伯聯合大公國的居民、旅客，只要在世博會期間入境杜拜，也能獲得此一服務。阿聯酋航空亦宣布，此一方案不受票價限制，無論持有特別票價、優惠票價、彈性票價或彈性加值票價機票的旅客，皆可參加。

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