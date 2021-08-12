海地前總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡一案疑團未解，官員今天表示，原定9月登場的總統選舉將延至11月7日舉行。

7月7日凌晨，一個突擊隊闖入總統宅邸並開槍擊斃摩依士，前第一夫人瑪婷（Martine Moise）身受重傷但生還。

法新社報導，海地臨時選舉委員會表示，選舉日將包含第一輪總統選舉、原應於2019年舉行的國會選舉，以及摩依士支持的憲法公投。

海地憲法公投已因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情兩度延期。

根據新的選舉日程表，第2輪總統選舉與國會選舉將在2022年1月23日與市政和地方選舉同時舉行。海地的市政與地方選舉也已延期數年。

海地新任總理亨利（Ariel Henry）7月底說，政府計劃讓選舉盡快舉行。

西方強權鼓勵美洲最貧困的國家海地盡快選出新的領導人，以賦予政府民主正當性。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1100812