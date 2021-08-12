【LIVE直播】外交部例行記者會｜2021.08.12

曾宣布美國捐贈台灣疫苗的美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth，D-IL），近期受訪表示，美國將贈送台灣400萬劑疫苗，代表台灣將再獲捐150萬劑疫苗。對此，外交部北美司副司長陳慧蓁今日（12）表示，向駐美代表處查證後確認並未有相關訊息。

達克沃絲近期接受「戰略與國際研究中心」訪問時透露，美國將贈送台灣400萬劑疫苗。若達克沃絲的說法獲得證實，意味著台灣或可再多獲得150萬劑疫苗。

陳慧蓁今日在外交部例行記者會上表示，有關達克沃絲的說法， 經過外交部向駐美代表處查證，並未有相關訊息。陳強調，很感謝拜登政府在台灣疫情嚴峻之劑，慷慨捐贈250萬劑疫苗，特別是莫德納疫苗，雙方也會就全球防疫繼續維持夥伴關係。

陳慧蓁也表示，特別感謝達克沃絲與蘇利文（Dan Sullivan R-AK）、昆斯（Chris Coons D-DE）兩位參議員，6月6日率訪問團訪問台灣，並宣布美國要捐贈台灣疫苗的消息；達克沃絲力挺台灣的堅定友誼，讓台灣非常感謝。

此外，白宮宣布，美國總統拜登將在12月以視訊方式召開領袖民主峰會，邀集世上民主政體領袖共襄盛舉。陳慧蓁指出，我們會持續跟拜登政府協調爭取參加這場峰會，會議主題包含對抗威權主義、打擊貪腐、促進人權，而這些都是台美共同價值。