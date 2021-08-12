名醫江守山涉詐領12萬健保費 二審仍判刑5月 11:232021/08/12 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 名醫江守山擔任新光醫院醫師期間，涉嫌偽造旗下機能食品公司44名員工的健檢資料，以員工福利方式供民眾到新光醫院免費健康檢查，詐取12萬多元健保費，台灣高等法院維持一審刑度，依詐欺得利罪判刑5月，得易科罰金。 檢方起訴指控，江守山沒有看診卻開立診斷證明書，涉犯業務登載不實，44位病患當中，有35位病患依江守山的診斷到新光醫院身體檢查，導致新光支付不必要的醫療費用，涉犯詐欺罪。 理想汽車登港股 超額認購4.5倍 詐領美國疫情紓困金 台籍男子遭判刑6年 #江守山 #名醫 #5月 #新光醫院 #判刑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月CPI增速減弱 美通膨紓緩 道瓊標普創新高 04:102021/08/12 財經要聞 外資挺電金 季線收復有望 04:102021/08/12 財經要聞 美國線海運 運價再漲千美元 04:102021/08/12 財經要聞 疫情、政策影響 房市稅收兩樣情 04:102021/08/12 財經要聞 百貨改裝貼近文青 04:102021/08/12 時尚消費 1分鐘讀財經》台股暴殺 散戶撿便宜：26檔賺逾1股本 08:282021/08/12 財經 證交稅激增 7月稅收飆新高 04:102021/08/12 財經要聞 富邦集團為贊助選手慶功 台灣大推多項優惠 09:072021/08/12 生活 孟晚舟庭訊 外媒研判引渡機率高 04:102021/08/12 產業財經 《類股》9月盤價估平高盤 中鋼領鋼鐵軍團穩盤 10:362021/08/12 財經 振興券 民進黨正國會提六項建議 10:342021/08/12 政治 社會熱門新聞 「就是要寵你」中研院前所長偷吃女助理遭逮 反告元配慘吃鱉 - 社會 破門抓姦尷尬了 床上裸小王竟是警察 - 社會 駕駛沒打方向燈吃2張罰單 興訟辯：沒車是要打給鬼看 - 社會 新莊垃圾車驚見死亡女嬰 身上仍連著胎盤 - 社會 綠帽夫捉警察小王 房外聽妻淫叫怒破門拍裸照 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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