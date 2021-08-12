名醫江守山擔任新光醫院醫師期間，涉嫌偽造旗下機能食品公司44名員工的健檢資料，以員工福利方式供民眾到新光醫院免費健康檢查，詐取12萬多元健保費，台灣高等法院維持一審刑度，依詐欺得利罪判刑5月，得易科罰金。

檢方起訴指控，江守山沒有看診卻開立診斷證明書，涉犯業務登載不實，44位病患當中，有35位病患依江守山的診斷到新光醫院身體檢查，導致新光支付不必要的醫療費用，涉犯詐欺罪。