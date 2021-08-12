已婚的中央研究院經濟研究所前所長簡錦漢愛上謝姓研究助理，主動要與妻子離婚，妻子發現簡男外遇，氣得要簡男賠她1棟房產及1500萬元，簡男不從，反控妻恐嚇取財未遂等罪嫌。台北地檢署認為簡男侵害配偶權在先，簡妻要求分配共有財產不是犯罪，處分不起訴。簡男不服提再議，仍遭高檢署駁回。

簡錦漢2019年初突然開始與妻分房睡，並向妻子提議離婚，簡妻一頭霧水，直到同年3月看到簡男的LINE對話紀錄，發現簡男曾向謝女說「我愛慕你很久了」、「就是要寵你」、「先享受兩人世界」，2人還曾共同出國，簡男甚至核准假的差勤紀錄，包庇謝女不假外出，這才知道簡男提離婚的原因。

簡妻後來找律師協助，與簡男就侵害配偶權一事談判，要求簡男賠償1棟房子及1500萬元；簡男不滿，提告反控妻子透過律師，揚言要開記者會公布他的通姦資料，已讓他心生畏懼，涉嫌恐嚇取財未遂、強制罪。

北檢勘驗簡妻提供的證據，認定簡男與謝女的對話紀錄並非偽造，且2人相處已逾越一般男女分際，確實侵害簡妻配偶權，簡妻希望分到較多共有財產，主觀上並無恐嚇犯意，另簡男身為中研院所長，與女助理的不倫戀違反官箴，與公益相關，簡妻以開記者會作為談判手段，並無不妥，遂處分不起訴。簡男提起再議，仍遭駁回。

簡男另對謝女提起離婚官司，主張夫妻倆長期關係惡劣，妻子也與小孩關係緊張，不得已才提離婚，與外遇無關。士林地院審理認為，夫妻關係不睦就是簡男外遇造成，簡男違反婚姻忠誠義務，造成婚姻破綻責任較重，不能訴請離婚，判決駁回。

香港籍的簡錦漢是美國維吉尼亞科技大學經濟學博士、比利時魯汶大學博士後研究，學術訓練過程完全不在台灣，2013年間卻能出任中研院經濟所所長，在當時創下國內經濟學界的新記錄。