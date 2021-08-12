本週歐洲足壇最大的震撼彈，莫過於阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的轉會消息；與此同時，歐洲五大聯賽也將在本週末全面點燃新賽季戰火。

西甲豪門巴塞隆納在上週宣布，由於財務問題與西甲賽制規定等結構性因素，無法與效力長達21年的天王巨星梅西續約，即使梅西同意減薪50%仍無力回天。巴薩之所以無法與梅西續約，是因為全隊的薪資上限，已超過西甲的「薪資帽」（Salary cap）規定（每隊薪資上限都不同，是以球隊前一賽季的常規收入與負債比例計算而來）。由於受到新冠疫情衝擊的影響，加上近幾年球隊在經營層的選舉更迭，建隊方向的矛盾以及換血失敗，巴薩據傳負債已超過11億歐元，使得每年的薪資上限不斷被降低。巴薩今年4月曾聯手四大聯賽的其他11支豪門，意圖籌組「歐洲超級聯賽」增加收入以解燃眉之急，但不到一週歐超聯就胎死腹中，巴薩的救亡計劃也宣告失敗。

日前的最新消息，梅西已正式加盟法甲超級豪門—由卡達王室掌控的卡達體育投資公司所擁有的巴黎聖日耳曼（PSG），據報導稅後年薪為3500萬歐元，低於他在巴薩最後一份合約的稅後年薪4500萬歐元，但至少比減薪續約的條件要好上許多。梅西將會與巴薩的前隊友巴西球星內馬爾（Neymar）再度攜手合作，加上全球身價最高的法國金童姆巴佩（Kylian Mbappé），PSG組成了豪華的進攻三叉戟，已具備衝擊歐洲冠軍聯賽的超強實力，全球博彩公司都已修正本季歐冠聯各隊的奪冠賠率，PSG下調至3倍左右，成為最大熱門。

有媒體擔憂PSG「頭重腳輕」，注重進攻而忽略防守，但其實PSG也在夏季轉會先後引進了國際米蘭的摩洛哥中衛哈基米（Achraf Hakimi）、皇家馬德里的前西班牙國家隊隊長拉莫斯（Sergio Ramos），以及從AC米蘭得到今年歐洲國家盃最佳球員門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma），後兩都甚至是免轉會費加盟。PSG陣中還有迪馬利亞（Ángel Di María）、維拉提（Marco Verratti）、維納爾敦（Georginio Wijnaldum）、伊卡迪（Mauro Icardi）和德拉克斯勒（Julian Draxler）等各國名將，PSG的先發陣容可以說已達到全明星的等級，兩年內未能實現歐冠夢恐怕都算失敗。(推薦歐冠冠軍PSG可先買來放著)

法甲在上週末開鑼，PSG首戰作客2:1逆轉擊敗升班馬特魯瓦，為新賽季的歐陸五大足球聯賽掀開序幕。其餘四大聯賽英德西義都將在本週開啟戰線(義大利本週先踢盃賽)，台灣球迷看得到直播也比較關心的英超聯賽，首輪即有曼城作客大戰熱刺的精彩戲碼。(首戰推薦熱刺主場不敗，讓球+1熱刺)

同樣由中東財團—阿聯大公國王室的阿布達比私募股權公司所持有的曼城，近4年已3奪英超冠軍，他們瞄準的目標同樣是從未染指的歐洲冠軍聯賽，上賽季曼城與PSG就在4強交鋒，曼城以兩回合4:1淘汰大巴黎，史上首次殺入決賽，但以0:1輸給切爾西屈居亞軍(巧合的是PSG在前一個賽季也是首度晉級決賽但不敵拜仁慕尼黑)。

曼城今年不落人後，夏季轉會已豪花一億英鎊向阿斯頓維拉收購英格蘭中場國腳格拉利許（Jack Grealish），由於阿根廷前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）已轉會巴薩，曼城仍希望補強前鋒，目前與熱刺就英格蘭射手肯恩（Harry Kane）的轉會事宜談判中。熱刺新任教練桑托（Nuno Santo）表示，肯恩在首輪會為熱刺上陣，但熱刺也有備案，一方面已經和南韓前鋒孫興慜續約，另一方面則與國際米蘭商討收購阿根廷前鋒勞塔羅·馬丁尼斯（Lautaro Martínez）的事宜，若留不住肯恩，就有足夠資金啟動收購。

國米由於母企業江蘇蘇寧陷入財務危機，新賽季必須削減開支，日前已經同意以1.15億歐元轉會費，將比利時前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)出售給他的前東家切爾西，目前等待體檢後的官方正式宣布。盧卡庫曾經在2011-14年間效力切爾西，但沒有受到重用而長期租借在外，2014年更以2800萬英鎊賣給艾佛頓，後來由艾佛頓轉會曼聯，身價已暴漲至7500萬英鎊，2019年由曼聯加盟國米的價碼則是7300萬英鎊，據轉會市場網站的統計，盧卡庫累積的轉會費高達2.91億英鎊，超越內馬爾史上排名第一。

國米本季內憂外患，衛冕之路步履維艱，義甲熱門可支持尤文圖斯重奪冠軍，較冷門的選擇則是進攻超狂的亞特蘭大，以及穆里尼奧（Jose Mourinho）入主後可望改善防守的羅馬。

西甲方面，如前所述巴薩遇到難解的財務問題，加上梅西離隊，本季爭冠希望渺茫；馬德里競技是上屆冠軍，但自從1951年以後，馬競就從未成功衛冕。皇馬在功勳教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）回任後，勢必以他從未奪取的西甲冠軍為目標，成為史上第一位在五大聯賽都奪冠的「大滿貫」教練。