悠遊卡公司於11日公布「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡卡樣，馬上引發網友熱烈討論。由於先前電子票證一卡通已經推出一款類似主題的卡片，兩者設計的優劣，成為網友頻論的焦點。悠遊卡公司稍早前發稿回應，已聽見市場的聲音，並隨即與團隊討論並推出另一個版面，希望消費者會喜歡。

悠遊卡公司指出，長期以來，發行運動員的紀念悠遊卡，除了希望為選手精彩的旅程留下紀念之外，也積極滿足球迷朋友收藏的期盼，期盼在服務市場的同時，也能重視選手的心情及期待，並為運動產業的發展盡一份心力。

而這次在短時間內達成（「麟洋配」授權套卡的發行）任務，由衷感謝選手與悠遊卡分享種種精彩的時刻、難忘的心情、最愛的擊球角度，以及每個善待他們的場地，期待透過卡片的發行，一起為麟洋配繼續加油、繼續喝采，並祝福他們繼續往下一個聖杯前進。

悠遊卡「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡舊版卡面（上方兩張）與新版卡片對比。（悠遊卡提供）

悠遊卡公司在王齊麟、李洋的授權下發行「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，新版卡面除了重現決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」之外，並抓住兩人場上奮戰的精彩時刻，卡面上還印有倆人親筆簽名，選在李洋生日的8月12日開賣，獨具紀念意義。「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡自8月12日上午11時起至8月16日夜間23時59分止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放預購，每套350元，限時不限量。