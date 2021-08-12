佳世達(2352)今將舉行法說會，早盤股價漲逾6個百分點，一口氣完成填息，最高價來到31.3元，佳世達在7月22日除息，配發現金1.5元。

佳世達今年第二季本業表現穩定，雙率雙升，毛利率為14.75%，營益率為3.41%，均優於去年同期。營業外收益等挹注33.8億元，使得第二季單季淨利來到43.87億元，每股盈餘來到1.93元、累計上半年每股盈餘衝上3元關卡、創下同期新高。法說將針對第三季及下半年營運展望、產業景氣與市場需求狀況，提出看法。

佳世達第二季營收559.8億元，單季營業利益19億餘元、營業外收入33.8億元，歸屬母公司淨利為38億元、每股盈餘1.93元，創下單季新高。整體上半年每股盈餘達3.01元，亦為同期新高。

今年7月佳世達合併營收187億元、年增達30%，續創同期新高。累計前7月合併營收為1256億元、年增29%，亦為同期新高。

公司表示，在聯合艦隊新事業新夥伴(明泰、仲琦、國韶、Frismed等)的加入，佳世達持續拓展網通事業、智慧解決方案、醫療事業的布局，再加上既有資通訊事業優化，都帶動營運成長。