美國參議院周三提出了一項針對應用程式商店的新法案，欲透過禁止對app開發商施加限制，來抑止蘋果和谷歌等科技巨頭的權力。

參議員Richard Blumenthal、Amy Klobuchar和Marsha Blackburn提出的兩黨法案將取消某些合約義務，app開發商表示，為了能接觸到消費者，他們被迫接受主要應用程式商店提出的義務。如果法案通過，可能會對主要的科技平台提出範圍廣泛的新要求，法案中的條款將適用於所有用戶超過5000萬的app通路。

根據該法案，蘋果公司將不得要求應用程式使用其專有的支付管道，來處理數位商品和服務的銷售。這個爭議引爆了蘋果和熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games之間的法律戰。此案預計將於本月做出裁決。

舉例而言，蘋果可能被要求其iPhone手機必須開放給第三方應用程式商店，且蘋果不能限制應用程式開發商，以不利於自己獲利的方式與用戶交流。平台經營者也將被禁止在應用程式商店的搜尋中，將自家專有的app排列在競爭對手的產品之前。

科技業團體立即表態反對這項法案。由蘋果和谷歌支持的美國進步商會（Chamber of Progress）表示，這項立法支持Epic Games、Spotify和Tile的遊說者，而這些人向來在抨擊大企業上就不遺餘力。

Epic Games公共政策副總裁Corie Wright則對該法案大表讚賞，他在聲明中表示，提出這項法案，是繼續爭取更公平之數位平台的一個重要里程碑。法案若通過，程式開發商便能針對違反該法案的行為尋求禁制令，當小公司在對抗濫用市場力量的壟斷者時，這將提供一個公平的競爭環境。