12日，在全球產業分析師擔心，未來記憶體晶片需求可能不再強勁，韓國半導體雙雄三星電子與SK海力士，股價聞聲後大跌。

12日午前，三星開低77,100韓元後，低接買盤短暫湧入，一度雖來到77,900韓元，不過還是下跌。目前大概在77,400韓元位置，下跌1.40%。同時，SK海力士也一度大跌超過4%，至101,000韓元。

11日，三星收跌2.1%為78,500韓元，是自2日以來，首次收跌80,000韓元大關。同業SK海力士更慘，收跌6.2%為105,500韓元，創2020年初新冠病毒爆發以來，單日最大跌幅。

市場傳言，因為投資人擔心第4季後市場需求將趨緩，DRAM價格可能會下滑。

根據市調單位TrendForce數據，三星與SK海力士這兩家全球最大記憶體產品業者，2021年首季全球市占率合計超過7成。日前，TrendForce也預估個人電腦的DRAM合約價，2021年最後一季最多可能會減少5%。

因為DRAM供應商繼續調降價格以消化庫存，Trendforce表示，現貨市場對個人電腦的DRAM需求，提前在7月初就已有走跌跡象。同時，歐美上班族陸續回公司上班，因此，遠端辦公必需品筆電的整體需求，也就不再強勁。

同樣地，2021年第四季伺服器的DRAM合約價，預估漲勢也將受限。

隨著半導體利空消息相繼釋出，韓國晶片雙雄目標價也慘遭修正。韓國Hana金融投資就將SK海力士的2022年營利預估，從14.4兆韓元下修至10.8兆韓元。同時，也將SK海力士的目標價，從165,000韓元下調至130,000韓元。因為，DRAM產品價在2021年第4季以及2022年首季，可能會分別減少5%與10%。

不過，台灣元大證券卻認為，記憶體主要生產商的庫存水位不到一周，產線瓶頸又有深化疑慮，就算記憶體價格未來可能下修，也不太會出現過去在2018年第4季與2019年第4季，長達1年修正期。所以，記憶體最遲可能從2022下半年就可望反彈。