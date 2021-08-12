美女主播李文儀擁有穩健台風加上外型亮眼，被封為台灣最有氣質主播代表之一。身為疫情高風險族群，不少藝人都已經前往注射疫苗，李文儀日前也趁著休假去接種，副作用卻讓她難受到直呼：「分不清地震或頭暈」，為了減緩症狀，她只能不斷喝水，目前狀況已經好很多。

李文儀日前在IG發文透露，自己去打了AZ疫苗，「趁休假，打疫苗，醫護人員辛苦了！」也慶幸自己沒有發燒太多天，但她全身痠痛到不行，「手臂一抬起就會痛、分不清地震或頭暈」，有網友問她，曾有人形容副作用的疼痛就像被卡車輾過，對此，李文儀也開玩笑表示：「我還好，我應該只是牛車吧！」

有網友笑稱是因為李文儀太年輕，才會出現比較多副作用，也沒忘了提醒她要多喝水，李文儀也回應：「有喔！灌一堆」、「從沒那麼乖乖喝水過」，更吞了不少維他命，但只要舉起手還是有像被電到的感覺，一直很不習慣，所幸經過好好休息後，副作用症狀已經趨緩。

不少網友都紛紛留言關心李文儀的狀況，「多喝開水多休息」、「好好休息，希望你的酸痛快快好」、「文儀～～多喝水！」、「要多喝水+維他命C喔～」、「仙女太年輕了，好好休息」，也有網友好奇問：「打完疫苗有「萬磁王」現象，手臂會吸湯匙嗎？」李文儀也幽默回答：「哈哈，我沒試過，但應該只會吸蚊子吧！」