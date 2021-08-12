土地銀行完成中租集團旗下合迪聯貸案的籌組，該案原本以50億籌組，不過在各銀行踴躍參貸下，超額認購達142％，最終以60億元結案，並在12日正式完成簽約。

土銀指出，該案資金用途為借新還舊及充實營運週轉所需資金，除了土銀出任管理銀行之外，合作金庫、華南銀行亦為共同主辦銀行，其他參貸行還有臺灣銀行、彰化銀行、農業金庫、永豐銀行等行庫共同參與。

對於合迪營運概況，土銀說明，中租控股旗下合迪股份有限公司創立至今已逾34年，深耕營建及運輸兩大產業客戶，主要經營營建機具、吊車、挖土機、重車、機具設備之分期付款買賣及租賃業務，提供客戶專業之金融服務，近年亦積極投入貨車、大卡車、遊覽車及二手小車等融資業務，協助車行或車主取得資金。

其中，合迪不斷開發對客戶具有價值的新業務，2019年陸續推出「卡車幫」平台及「加油卡」，除針對卡車車主及車行提供融資外，亦提供載貨媒合及加油優惠等週邊服務，擴大連結卡車司機、車行及有貨運需求之中小企業，已成為中小企業最有效率的金融夥伴。