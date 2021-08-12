今天在大聯盟場上釀酒人以10：0完封小熊，得到一場漂亮的勝利，而此戰的致勝功臣之一莫屬王牌先發柏恩斯(Corbin Burnes)，他今天的表現近乎完美，總計投8局被敲4支安打，狂飆15次三振沒有任何保送，更一度連飆10次三振追平聯盟紀錄，目前7勝4敗自責分率2.23，每局被上壘率0.93。

Corbin Burnes struck out 15 including 10 in a row at one point over eight shutout innings surrendering only four hits against the Cubs. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/U0nCNayScb — Justin Groc (@jgroc) August 12 2021

Corbin Burnes joined Tom Seaver and Aaron Nola (not to mention Ben Sheets) in the record books and the Brewers breezed to a 10-0 win over the Cubs.



Milwaukee is a season-high 23 games over .500. — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) August 12 2021

柏恩斯整場比賽完全封鎖小熊打線，只被敲出4支零星安打，連續10次的三振也讓他追平大聯盟紀錄，此紀錄由傳奇投手席佛(Tom Seaver)締造，不過在本季6月時費城人先發投手諾拉(Aaron Nola)搶先追平這高懸51年的紀錄，柏恩斯成為第二人。

當時諾拉投5.1局被敲2安打無失分，飆出12次三振，可惜最後無關勝敗，但連續10次三振也讓大家驚呼連連，因為實在太難辦到，怪不得紀錄隔了51年才被打破，不過才隔不到兩個月柏恩斯再次追平紀錄，這在大聯盟也非常罕見，而且柏恩斯總計還飆出15K。

最美中不足的是柏恩斯沒能挑戰完投，不過當時他應該也累了，教練將他換下場肯定是對的選擇，另外釀酒人打線也給予相當大的支持，在首局就一口氣灌進7分，葉利奇(Christian Yelich)、納瓦耶茲(Omar Narvaez)、泰勒(Tyrone Taylor)、肯恩(Lorenzo Cain)、寇頓王(Kolten Wong)連敲安打製造大局。

第4局靠納瓦耶茲的高飛犧牲打跑回1分，第9局才擊出本場首支全壘打，一樣是由納瓦耶茲打下，這是一發2分炮，納瓦耶茲今天總計3支3，貢獻4分打點跑回2分，選到1次保送，打擊率.290，完全是今天打線部份的MVP，他和柏恩斯一投一打的完美表現重創小熊。