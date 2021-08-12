蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨（11）日例行會面討論5倍券，拍板以去年3倍券作法規畫5倍券。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，5倍券並非「一無可取」，而是在時機上有所不合時宜，並問「已經可以振興了嗎？」

黃暐瀚今日在臉書表示，蘇貞昌院長昨日向蔡總統報告振興5倍券方案，總統沒有反對，5倍券形同「落槌定案」，再說更多，徒然「狗吠高鐵」。

有人問「2008年馬英九發消費券，你沒有反對；去年發三倍券，你黃暐瀚也跑去領了，現在你跟我說，5倍券不好，應該發現金？5倍券哪裡不合時宜？」黃暐瀚解釋，因為2008年是金融海嘯，不是沒錢，是怕民眾「不肯花錢」；而2020年是新冠疫情，但世界受創嚴重，台灣基本無傷，前兩次，跟這一次，大大不同。

理由很簡單，因為2008年是金融海嘯，不是沒錢，是怕民眾「不肯花錢」；2020年是新冠疫情，世界受創嚴重，台灣基本無傷，但前兩次跟這一次大大不同。

黃暐瀚以台北市長柯文哲舉出北市發放的急難救助金為例，他指出，去年一整年發出1200萬元，今年光是到七月就已經發出1.6億元，看看全台的待用餐店、失業無助的人，再看看北車外、龍山寺多到嚇人的街友們，台灣今年的狀況前所未見，所以不是不能振興經濟，問題是現在是已經到了「可以振興」的時候了嗎？

黃暐瀚進一步說明，如果台灣還在二級警戒，出門還不能拿下口罩，餐廳還不能拿下隔板，旅遊還不能百無禁忌，以現在的防疫狀況，適合振興嗎？振得起來嗎？

「先急救、再治療，最後復健」，黃暐瀚強調，如果現在台灣已經到了「復健的階段」，也就是疫情解除，生活回歸正常，沒有嚴格的防疫規範的時候，那當然就該用力振興，「但現在，已經是了嗎？」