國民黨主席選舉今明兩天開放參選人領表，前彰化縣長卓伯源上午親自到黨中央完成領表作業。（趙婉淳攝）

國民黨主席選舉今明兩天開放參選人領表，前彰化縣長卓伯源上午親自到黨中央完成領表作業。（趙婉淳攝）

國民黨主席選舉今明兩天開放參選人領表，前彰化縣長卓伯源上午打頭陣，親自到黨中央完成領表作業，前主席朱立倫由凌濤代為領表，現任主席江啟臣則由辦公室主任領表。卓伯源發表參選宣言，三度強調「朱立倫最想選總統」，表明自己若當選，將擔任專職無私的黨主席，絕不投入2024總統與立委選舉。

卓伯源身穿白色POLO衫、牛仔褲，上午一派輕鬆地到黨中央完成黨主席選舉領表作業，他表示，今天完成領表程序，代表為國民黨、台灣奮戰到底的決心，參選宣言中，主張「民生、和平、專職、無私、創新、革命」等6大主軸。

卓伯源首先砲打民進黨一黨獨大，導致民主失衡、民眾痛苦，國民黨責無旁貸，必須扮演強而有力、監督的在野黨，由具領導力且專職無私的黨主席來領導，「若當選主席，絕不參選2024總統與立委，而是要做專職無私的黨主席」。

談到兩岸關係，卓伯源說，和平是重中之重，不能讓兩岸陷入戰火之中，但這段時間國民黨路線搖擺不定，讓人民看不到希望、黨員看不到未來，他認為一定要深化九二共識，這是台海和平的康莊大道，是打破民進黨台獨神話的照妖鏡，是帶領台灣青年連結兩岸、走向世界、創造人生高峰的必走之路。

接著，卓伯源提及對手、回鍋再戰黨魁的前新北市長朱立倫，指朱先前點名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜為2024最強候選人，沒包括朱，他認為朱只把話講一半，下半段是說，雖然最強的是這幾位，但最強的候選人並不代表是最想選總統的人，隨後三次強調「最想選總統的就是朱立倫」。

此外，卓伯源引用國父孫中山創黨時，即便艱困，也沒向黨員收取黨費，黨員奉獻生命才是國民黨的精神，「若當選，絕不收黨費300元，讓過去失聯黨員回娘家，擴大國民黨、民眾的參與，至於維持黨運作的經費，則由黨主席負責」。

代朱立倫領表的凌濤在受訪時表示，這段期間到各地跟座談，大家都很焦慮沒有2022年就沒有2024年，這次的重點就是2022先贏，2024一定會派出最強選將出戰。國民黨前副秘書長江政彥則表示，大家所知道的朱立倫，能力、操守長期獲得大家肯定，期盼獲得黨員的支持，符合社會大眾的期待。