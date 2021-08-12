某電競公司女員工曾與張姓男同事交往，離職後仍經常到張男家過夜，並同睡一張雙人床，張男自認2人在交往，也曾發生幾次性關係，未料女子今年突然提告，指控張男去年性侵她，還錄下性愛影片PO上網。不過，因女子無法詳述遭性侵的經過，也提不出被偷拍的證據，台北地檢署認為無法證明張男犯行，處分不起訴。

被害女子指控，他與張男是電競公司同時，認識多年，他因憂鬱症要到醫院回診，偶爾會去張男住處過夜，只是像是家人般的朋友。去年9月13日凌晨，張男邀她喝酒，然後趁她酒醉昏睡、躺在床上無力抗拒之際性侵得逞，還錄下性愛影片上傳到微信群組。

女子自陳2人曾經交往，發生過幾次性關係，但後來變成像家人般的朋友。案法當天她原本半睡半醒，感覺張男以生殖器隔著內褲磨蹭她下體，但擔心張男會把性愛影片PO上網，才會在清醒後仍繼續裝睡，沒有阻止張男，未料張男更進一步脫下她內褲性侵，過程很小心翼翼，完事後還幫她穿回內褲。

張男否認犯行，辯稱與女子交往2年多，女子來他家住時同睡一張雙人床。案發當天還邀幾個國中朋友也一起聚會，他喝得很醉，沒和女子發生性行為，案發日後2人仍有互動，10月份還互送生日禮物；他曾在3年前拍過女子私密照，但有經過女子同意，且沒有散布出去，照片早已刪除。

檢察官認為，女子未提出事發後的驗傷證明，也無法詳細敘述遭性侵的經過，縱使2人真有發生性行為，依女子所述，她當時意識清醒，並非「不能或不知抗拒」狀態，女子雖解釋張男握有她的偷拍照片等把柄，但並未找到相關照片或影片，只能認為是女子個人想法與臆測。

此外，女子也自陳2人曾是男女朋友關係，案發時仍有曖昧互動與同居過夜的事實；另張男父母也證稱，一直認為張男與女子還在交往，檢察官因此認定張男罪嫌不足，處分不起訴。

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