8月10日，全球集裝箱貨運指數顯示，中國、東南亞至北美東海岸的海運價格首次超過了每櫃2萬美元。而在8月2日，這個數字還是16000美元。每櫃價格在短短一周內上漲4000美元。

央視報導，全球貨櫃貨運指數短時間內的大幅上漲，實際上是和計算方法的變化有關。

申萬宏源交運首席分析師閆海表示，全球貨櫃運價指數大概一周漲了50％，其實是一部分附加費原來沒算進去，是計算口徑的問題。如果是CCFI、SCFI，中國或者上海的航運運價指數，這個計算口徑是一致的，也有一定上漲，但幅度沒有那麼大。

近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口擁堵費為名的多項附加費，這也是近期海運價格大幅上漲的關鍵。除了全球貨櫃貨運指數，在計算口徑沒有改變的前提下，最近一期的上海出口貨櫃運價指數為4225.86，同樣創下歷史新高，比一周前上漲 29.62。

廣東深圳某國際物流企業負責人鐘哲超表示，市場的實際運價分兩種，一種是快船，一些像美森以前的快船在美西每標箱已經超過2萬美元，美西航線普通的一些慢船大概會在一萬五千美元到兩萬美元之間。

隨著海運價格的攀升，中國外貿企業銷售壓力不斷增加。廣東佛山傢具貿易商鐘社明表示，現在八月份，基本上每櫃都是在一萬八千美元到兩萬二千美元之間。從6月份和7月份之後，整個出貨就減少40％多。原來做好了3000套，最後只出1000多套，剩下1000多套還在倉庫，因為運費太貴，不出。 現在大部分客人的訂單已經暫停。

不久前，中國交通運輸部也表示，隨著境外疫情蔓延，美國歐洲等地港口自2020年第4季度以來持續發生嚴重擁堵，造成國際物流供應鏈紊亂和效率降低，導致船舶船期大面積延誤，嚴重影響了運營效率。而今年3月以來先後發生的蘇伊士運河堵航事件及印度等南亞地區疫情暴發，更是加劇了物流供應鏈的供需矛盾。今年，國際航運運力緊張，運價上漲已成為全球性問題。

業內人士分析，今年前7個月，中美貿易達到2.62兆元人民幣，同比去年增長28.9％，大幅高於進出口的總體增幅。這也成為了推動中美航運價格大幅上漲的重要原因。

申萬宏源交運首席分析師閆海表示，需求端主要其實是美國的財政刺激以及美國的房地產週期帶動的。全球貨流目前均勻分布集中在了中國出口歐美，尤其是美國，所以航線的流量比之前有大幅增加。

同時，從供給來看，因為全球疫情蔓延，航運船舶延誤、停航情況時有發生，使得運力總體仍然供不應求。今年以來，多家船公司不斷加大運量，盡量滿足不斷上升的需求。

今年1-4月份，中國大陸至北美西航線的運力艙位分別較2020年、2019年同期增長81％、36％，運量分別較2020年、2019年同期增長103％和53％。就在7月份，寧波舟山港再次新增4條遠洋航線，航線總數達到歷史新高。以歐美線為主的鹽田港也新增了2條美洲航線。