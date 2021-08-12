北市副市長黃珊珊（右二）12日再到南門中繼市場宣傳，表示與Uber Eats合作，希望大家可網購傳統市場食材，成為未來世界的趨勢。（張穎齊攝）

南門中繼市場。（張穎齊攝）

南門中繼市場與Uber Eats合作，推動網購外送食材。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲7月21日至光復市場擔任一日理貨員，宣示砸4200萬元災害準備金作為補助，目標希望6個月讓北市傳統市場轉型店商平台成功。北市副市長黃珊珊12日再到南門中繼市場宣傳，表示與Uber Eats合作，希望大家可網購傳統市場食材，成為未來世界的趨勢。

黃珊珊說，生活型態在改變，現在大家宅在家就能享受傳統市場優質的食材，南門市場是北市的驕傲，也是五星傳統市場，有非常優質的商品，加上Uber Eats可觀的會員數，民眾在家就能買到豆干、粽子等，這是台北的幸福。

黃珊珊說，此次疫情後，北市府特別利用4200萬元災準金，推動傳統市場的數位轉型，讓店家跟平台合作，市府來補貼手續費用，攤商不用怕付更多，可賺更多，很多商品就可方便到達消費者手裡，因此鼓勵大家使用網路，同時也謝謝Uber Eats給市場很多優惠，提供最優質的服務。

黃珊珊也笑說，自己從前到現在都喜歡網購，沒有很多機會到傳統市場買美食，網購是未來世界變化的趨勢，北市府看看這次能否達到超前部署的好效果。

北市市場處表示，疫情期間，居家自煮風潮興起，民眾對生鮮產品採購需求提升，外送平台陸續與公有市場攤商合作推出新型態外送服務，在市場設立接單台，由專人負責接單，收到消費者訂單後至對應攤位揀貨，再放入外送包交由外送員送貨。

市場處說，另外也推出外送補助計畫，針對有稅籍登記者，每攤每月補助50％服務費（上限1萬元），無稅籍登記者，每攤每月補助25％服務費（上限5000元），以提供誘因輔導媒合公有市場攤商及攤販集中場攤販，與外送平台業者合作，鼓勵攤商踴躍提供外送服務，加速公有市場轉型腳步。