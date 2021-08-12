「最美博士」許藍方近日爆出與已婚醫師過從甚密疑雲，讓外界霧裡看花。美女律師李怡貞10日表示收到訊息說事實和報導不太符合，昨才發出「正經文」剖析此事，並透露自己在執業期間也曾為小三辯護，她明白自己有社會責任，不應該讓「毀三觀」的價值觀滋長，她都會建議：「有錯就是道歉並且補償」。

李怡貞指出，前天看到許藍方的聲明就感覺不妥，除了邏輯、時間點上有問題，更透露出相關資訊，她認為這聲明為了自保卻傷害了對方及其家人，若是男方家庭正在修復期，可能會更讓對方想要反擊，這幾天有不少人提醒她事有蹊蹺，所以她僅以工作時的經驗來評論，並分享她不只是當過正宮的律師，也接受過外遇者或第三者的委託。

李怡貞強調：「律師其實還是有社會責任在，我真的沒有辦法容忍三觀盡毁的價值觀滋長。」若遇到第三者或是出軌者委託，她說：「人本來就是情感的動物，有錯就是道歉並且補償，事實沒有那麼困難」，而正宮常為了家庭圓滿委曲求全，這也是她在網上比較常幫正宮說話的緣故。

處理過大小家庭案件，李怡貞表示若有人用私慾介入別人婚姻，這種傷人的愛其實不是愛，「只是單純自私的展現」，「如果清白，其實就不用各種解釋，一切交給法院理直，畢竟可能走到這種份上，也沒有任何調解的可能了，若是多說多錯越描越黑，未來的反作用力或許更大」。對此，網友回應：「我有感受到李律師這次有左手拉著右手打字，所以火力減半」、「好正經的分析文，其實就是有錯就認真道歉」。