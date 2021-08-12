CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)2021年第二季財報表現亮麗，毛利率衝上31.72％，帶動稅後淨利6.28億元、每股盈餘（EPS）3.52元雙創新高，累計上半年稅後淨利跳增94.24％至11.07億元、每股盈餘6.21元，雙創同期新高，表現遠優於法人預期。

受亮麗財報激勵，同欣電股價今（12）日開高後在買盤敲近下放量飆升9.28％至259元，截至11點10分維持逾7.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期買賣超調節互見，昨（11）日調節賣超634張，本周迄今合計仍買超1595張。

同欣電第二季合併營收創34.34億元新高，季增9.34％、年增達66.51％。毛利率31.72％、營益率23.54％，分創近8年半及6年半高點。雖然匯損暴增致使業外虧損跳增，稅後淨利6.28億元，季增達31.14％、年增達近1.11倍，每股盈餘3.52元，雙創歷史新高。

合計同欣電上半年合併營收65.75億元、年增達63.75％，創同期新高。毛利率29.24％、營益率20.78％，分創近9年及同期新高。雖然匯損致使業外顯著轉虧，稅後淨利11.07億元、年增達94.24％，每股盈餘6.21元，雙創同期新高。

觀察同欣電第二季四大產品線營收，影像產品16.93億元，季增2.26％、年增達78.96％，陶瓷基板8.93億元，季增達21.14％、年增達79.3％。混合模組6.35億元，季增8.84％、年增達60.81％，射頻（RF）模組1.72億元，季增達41.84％、但年減0.42％。

合計同欣電上半年影像產品33.49億元、年增達1.02倍，陶瓷基板16.31億元、年增達53.64％，混合模組12.18億元、年增達42.4％，僅RF模組2.94億元、年減達16.49％。

投顧法人認為，同欣電第二季毛利率一舉突破30％的目標區間高標，主要受惠高毛利的陶瓷基板需求強勁、產能增加及價格調漲，使營收貢獻自24％升至26％，以及車用CIS封測調整、整體稼動率攀升所致。加上所得稅率遠低於預期，使得稅後淨利超出預期達17％。

同欣電將於13日召開線上法說，說明營運概況及展望。在價格持續調整、車用需求穩健、晶圓重組（RW）稼動率提升、超音波感測頭組裝業務動能增溫帶動下，投顧法人對同欣電第三季營收展望樂觀，看好營收可望季增個位數百分比，與獲利同步續創新高。

由於第二季毛利率及獲利表現遠優於預期，投顧法人同步上修同欣電今明2年獲利預期，看好今年營收成長達36％、每股盈餘有望突破14元，並預期明年每股盈餘上看16.9元，維持「買進」評等、目標價300元。同欣電不評論法人評估數據。